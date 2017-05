Uudised

Kaasavast eelarvest rahastatakse nelja projekti

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. mai 2017. Kairi Raamatu väljapakutud projekti eesmärk on, et oleks valgustatud lennuvälja lähedal asuv koerte harjutusväljak valgustatud. FOTO: Valmar Voolaid Kuna rahvahääletuse võitnud pargiteede korrastamise rahastamine arvatakse Kuressaare kaasavast eelarvest välja, saavad sellest toetust pingereas järgmised neli enam hääli kogunud projekti.



Nii nagu eilses Meie Maas juttu oli, rahastab EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Tallinna tänava kergliiklustee rajamist ja pargiteed saaks korda teha vabaneva raha arvelt. Kui Kuressaare linnavolikogu 15. juunil sellise parandusettepanekuga lisaeelarves nõustub, saavad kaasavast eelarvest rahastuse hääletamise pingereas järgmised neli projekti. Enne aga peab tulemused kinnitama Kuressaare linnavalitsus.



Hääletamise tulemuse põhjal on pargiteedest 129 häälega järgmine Kairi Raamatu esitatud projekt “Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine”, mis vajab 14 560 eurot. Koerteklubi Aktiiv pakub Kuressaares Marientali 4 väljakul tasuta algkoolitust Saaremaa lemmikloomade turvakodu koertele, kes ootavad uude peresse minekut.



Väljakul saab korraldada näidistrenne lastelaagritele ja klassiekskursioonidele, et kasvatada, harida ning innustada noori lemmikloomadega tegelema ning õigesti käituma. Koerteklubi Aktiiv korraldab platsil ka üle-eestilisi koertekoolituse võistlusi, eksameid, koolitusi ja treeninglaagreid.



Teisel kohal asub109 häälega Kady Palmi väljakäidud projekt “Välijõusaal Kuressaare terviseparki”. Küsitud 15 000 euro eest oleks võimalik paigaldada terviseparki 10-13 treeningseadet, näiteks sõudeergomeeter, elliptiline trenažöör, uhke ratsanik jne. Eksperdid toetasid ettepanekut ja leidsid, et sarnaseid objekte võiks linnaruumis olla mitu.



Palmile hakkasid välitrenažöörid silma Hiiumaal Kõrgessaares, kus idee teda nakatas. “See on kõigile jõukohane. Kõik ei taha ju kangil lõuga tõmmata. Seda enam, et Kuressaares neid ei ole. Tervisepark tundus kõige loogilisem koht. Linn saab ise ka vaadata, kus oleks mõistlikum. Võiks ju olla ka näiteks Titerannas,” pakkus Palm.



Veel jaguks kaasavast eelarvest 11 880 eurot 91 häält kogunud projekti jaoks “Korvpalli välisväljakute korrastamine”, mille esitas Siim Hiie. Plaan on välja vahetada Vanalinna kooli, Smuuli tänava ja Tallinna tänava ristmikul, Kuressaare gümnaasiumi spordiväljakul ning Tuulte Roosi lasteaia juures oleval väljakul korvikonstruktsioonid, mis asendatakse uute tugevate tsingitud metallist konstruktsioonidega.



Need betoneeritakse maa sisse, see tagab kogu süsteemile pikaealisuse ja kaitse vandaalide eest. Lisaks uuendatakse väljakujooned ning paigaldatakse prügikastid ning pingid istumiseks, et ei kahjustaks muru. Korvilaudadele tuleb info, kus saab Kuressaares tegeleda korvpalliga ja kus toimuvad tänavakorvpalli võistlused.



Eksperdid toetasid ettepanekut, sest korvpalliväljakud on avalikus kasutuses maist septembrini ehk enamasti koolivälisel ajal ning kasutajate ring on väga lai.



Viimasena mahuks kaasava eelarve rahastusse Saaremaa Merispordi Seltsi juhatuse liikme Jaanis Prii esitatud projekt “Purjetame ka talvel”, mis sai hääletusel 84 häält. Saaremaa Merispordi Selts küsib 9000 eurot kolme jääpurjeka Ice Optimist ostmiseks, et kasvatada uusi meistreid ja maailmameistreid ning pakkuda jääl kihutamise lõbu paljudele. Kui seltsil on poole rohkem paate, on ka poole rohkem toredat purjetamisvõimalust talvelgi.



Ühe Ice Optimisti hind on 3000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusumma on 50 000 eurot, siis jääb purjetamise projektile hääletuse pingerea alusel 440 eurot vähem raha, kui küsitud. “Arutame juhatuses teemat. Võibolla leiame veel mõne toetaja kusagilt. Loodan, et üks alus sellepärast ostmata ei jää,” arvas Prii.



Kaasava eelarve hääletuse tulemused

pargiteede korrastamise väljajäämisel

Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine –

129 häält, 14 560 eurot

Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 109 häält,

15 000 eurot

Korvpalli välisväljakute korrastamine – 91 häält,

11 880 eurot

Purjetame ka talvel - 84, häält 9000 eurot

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kassidele uued pesad ja kratsipuud – 78 häält

Kihelkonna mnt 2 majaümbruse haljastuse korrastamine – 78 häält

Ehitame külakiige Raiekivi säärele – 61 häält

Invaühingule uus katus – 38 häält

Kuressaare tänavapiknik – 38 häält

Kuressaare looduse raamat – 36 häält

Turuhoov loomehooviks – 36 häält

Raamatu “Kuressaare ajalugu II” väljaandmine – 27 häält

Martin Körberi mälestuse jäädvustamine mälestusmärgiga – 27 häält

Pedaaler linnaruumi – 28 häält

Kaunis kadakamüts Tori karjamaale – 24 häält

Kivi tn 9 krundi lõunapoolse osa (kuni kraavini) roost puhastamine – 26 häält

Bussijaam kunstisaaliks – 24 häält



