Käeslas valmis üle poolesaja seene

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 31. mai 2017. Foto: Käesla külaselts Reedel, laupäeval ja pühapäeval vooliti Eesti ühe osavama vigursaagija, hiidlase Maire Põldma juhendamisel Käesla külas õppelaagri käigus 68 puust seent. Lisaks seentele meisterdati ka teisi puukujusid.



“Küla peale peaks koos olema üle 70 atraktsiooni, aga see on veel täpsustamisel,” ütles Käesla Arenguseltsi juhatuse liige Maive Õispuu, kelle sõnul oli ilm seente tegemiseks suurepärane, meeskond lahe ja saed urasid mehiselt.



Kohal üheksa tegijat



Kokku oli puutööd nikerdamas üheksa tegijat. Paraku ei õnnestunud kõigil tegijatel kohal olla kõik kolm päeva.



Õispuu sõnul oli tegemist väga lõbusa ja põneva koosolemisega. “Juba sellepärast, et seeneraamat oli ees ja siis märkasime ka väga hännatuid seeni, mida humoorikad mehed ka valmis voolisid,” rääkis Õispuu, lisades, et kindlasti tasub külaväljakut külastada ja kaeda ning mõelda, kas ollakse seda seent juba looduses näinud.



Ka jaaniõhtul saavad mõned istuda seenest laua taga nagu kohvikus ja olemas on ka seenest pingid.



Uuesti saavad puunikerdajad kokku 15.–17. septembrini, nii et kel soovi, saab liituda.



“Puitmaterjali pärast ei pea muretsema, selle eest täname südamest Reta Puitu, kes meile vägevad puud kohale toimetas,” kinnitas Õispuu, avaldades tänu kõikidele osavõtjatele ja toetajatele. Toidu eest hoolitses Mai Suurpere.



