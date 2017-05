Uudised

11-lapseline suurpere vajab inimestelt tuge

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 31. mai 2017. Sundimetsa küla põlengus hävis mööbel ja pea kõik paljulapselise pere isiklikud asjad. FOTO: Meriliis Metsamäe 28. mail kell 16.35 sai häirekeskus teate tulekahjust Pöide vallas Sundimetsa külas. Teataja sõnul oli kahekordne elumaja suitsu täis.



Päästjad avastasid, et majas põles elektripliit ja seinal olev elektrikilp. Samuti olid tuld võtnud diivan ning klaver. Tulekahju kustutati kell 18.08. Tulekollete leidmiseks võeti lahti osa vahelage.



Tulekahju sai alguse elektririkkest ja selles hävis hiljuti valmis saanud kodu alumine korrus koos köögi ja suure lahtise elutoaga.



Tulekahjus hävis 11-lapselise pere mööbel, tehnika, köögikraam, seinad, juhtmed, muusikalembeliste laste klaver ja kontrabass jms. Laastavaid kuuma- ja suitsukahjustusi sai ka kogu ülemine korrus, magamistoad, riided ja pea kõik pere isiklikud asjad.



Silmapaistvate lastega pere



Suurema ja tõsisema õnnetuse hoidsid ära majas elavad lapsed, kes koju jõudes avastasid, et kodus suitsuandurid töötavad ning hoone on suitsu täis. Nad lahkusid kiiresti kodust ja kutsusid abi.



“See õnnetus jättis Pöide valla ühe kõige vahvamate ja silmapaistvamate lastega pere olukorda, kus maja on mõnda aega elamiskõlbmatu ning vajab korralikku remonti. Õnneks majakarp on terve, õigel ajal saadi jaole. Lapsed-vanemad on terved. Hea vallarahvas, paneme seljad kokku, nagu Pöide inimestel ikka kombeks on, ja aitame Kärnerite perel rutem oma koju tagasi kolida,”kirjutas oma üleskutses lähedal elav Heidi Hanso.



Kõige enam ootab pere rahalisi annetusi. Muus osas saab Heidi sõnul ühendust võtta pererahva endaga. Pereema Agnes Kärneri arveldusarve number on EE732200001107863233.



Meie Maal ei õnnestunud pererahvaga eile ühendust saada, kuid toimetusega rääkis pere lähedane. Kärnerite peres on kodust jõudnud lahkuda kolm kõige vanemat last. Üheksa last elavad vanematega Sundimetsa külas. Pere kõige noorem võsu on kaheaastane.



Väidetavalt oli pere vanaema sünnipäeval, kui peretütar juhuslikult koju minnes tulekahju avastas.



Eelkõige on praegu puudu ehitajatest ja ehitusmaterjalidest, et maja uuesti elamiskõlblikuks saada.



Allikas kinnitas, et praegu elab pere vanaema juures. Pereisa Jaan Kärner oli maja jõudumööda ise ehitanud. Tulekahjus hävisid ka tänavu üheksanda klassi lõpetava neiu koolilõpuriided. Inimesed ise põlengus viga ei saanud.



