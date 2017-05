MEIE MAA TV: Lapsi on tabanud vurri-hullus

Uudised

Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 30. mai 2017. Kaader videost. VIDEO: Meriliis Metsamäe Kuigi mänguasju on tänapäeva maailmas väga lai valik, suudetakse ikka ja jälle midagi uut välja mõelda. Nädal tagasi saabusid Saaremaal müügile Fidget spinnerid ehk näpuvurrid, mis on levinud laste hulgas nagu kulutuli ja keerutajaid võib märgata pea igal sammul.



Uus ja kiiresti ülipopulaarseks saanud toode Fidget spinner oli algselt mõeldud neile, kes mudivad tihti oma käsi ja sõrmi, kellel on ADHD, stress, ärevus- ja tähelepanuhäired. Nüüdseks on näpuvurr saanud ka paljude laste lemmikmänguasjaks, mis hoiab huvilised nutitelefonis nokitsemisest veidi eemal.







Kuressaare kaubamaja lasteosakonna klienditeenindaja Maris tunnistas, et esialgu müüki lastud 290 mänguasja olid kuum kaup, mis müüdi ära juba paari päevaga. „Praegu on spinnerid otsas, ootame, et saame uusi juurde,“ selgitas ta, lisades, et järgmist laari võiks oodata nädala teises pooles.



Müüja sõnul olid huvilised nii poisid kui tüdrukud. Kui pühapäeval toimus laste rongkäik, olevat järjekord olnud pikk ja esmaspäeval saadeti huvilised juba esimesel korrusel olevasse Pisipere poodi. „Nad ise teavad ja uurivad, info levib lapselt lapsele.“



Näpuvurre pakutakse kuues erinevas toonis: lilla, hõbedane, roheline, sinine, roosa ja kuldne.



„Sattusin kaubamajja pühapäeval. Siis oli saba trepi peale välja ja lapsed lausa rabasid leti pealt spinnereid. Emad ei saanud midagi aru ja pööritasid laste soovide peale silmi,“ kirjeldas üks lapsevanem.



Poistele olevat rohkem rohelised meeldinud ja kuldsest kuulis ta poja käest alles hiljem. „Kuldne olevat väga haruldane ja vaid ühel lapsel teatakse see olevat.“

Meie Maa küsis Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) noortelt, et kui nad saaksid tootele eestikeelse nime panna, mis see olla võiks. Pakuti spinnerit, mis küll pole emakeelne, näpukeerutajat, näpulist pöörlejat, näpupöörlejat.



SÜG-i 6.b klassi õpilane Kristofer oli vurri soetanud umbes kolm-neli päeva tagasi. Tema pilku köitis hõbedane. „Nägin seda internetis ja hakkas kohe huvitama,“ nentis noormees, lisades, et üks sõber oli enne teda juba spinneri ostnud.



7.c klassi õpilane Lore ostis spinneri laupäeval. „Sain viimase kuldse, mis meeldis mulle, kuna suvi on tulemas – see on kena ja särav toon." Neiu keerutab vurri igal näpul või hüpitab seda käest kätte.

