Uudised

Pulma 100 doonortassi

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 31. mai 2017. Saamuel Väer ja Rael-Astrid ning 100 doonoritassi. FOTO: Valdur Rosenvald Rael-Astrid ja Saamuel Väer abiellusid 20. mail Saaremaal. Oma pulmapäeva otsustasid noored sootuks teistmoodi pidada – nimelt tekkis meditsiini õppival Raelil idee koguda pulma vähemalt 100 doonortassi, kirjutab Õhtuleht. Seda loomulikult selleks, et innustada inimesi verd andma.



Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 3. kursusel õppival Rael-Astridil jätkus Eesti inimeste kohta vaid häid sõnu ning tõdes, et üleskutse läks paremini, kui naine loota oskas.

“Tekkis idee, et võiks suurele pulmarahvale reklaamida vere loovutamist nii, et laulatuse järel saavad nad doonortassidest kohvi juua. Facebooki lehe “Doonorid ja sõbrad” abiga saime tassid üsna kiiresti kokku kogutud ning Saaremaale toimetatud.”



Rael-Astrid annab ise verd nii sageli kui võimalik, sama malli järgib ka tema värske abikaasa. Ent naine ei oska veel öelda, kas pulmas doonoritassides joonud külaliste seast ka uusi doonoreid tuleb. Ta loodab siiski parimat: “Osad ütlesid küll, et neile idee meeldis, loodan, et innustas siis ka. Kutsun üles verd annetama!”



Rael-Astrid tunnistas, et isegi pulmapeol oli meditsiin nähtaval kohal: “Panime pulmapeol nähtavale kohale mitmed meditsiiniga seonduvad esemed, et seda valdkonda üldiselt rohkem pildis hoida. Lisaks oli meil pulmas üks roll- kanüleerija. Tema pidi külalistele kanüüli ehitust selgitama, sest paljudel inimestel on arvamus,et kanüüliga jäetakse nõel veeni, aga tegelikult see nii ju pole.” Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 3. kursusel õppival Rael-Astridil jätkus Eesti inimeste kohta vaid häid sõnu ning tõdes, et üleskutse läks paremini, kui naine loota oskas.“Tekkis idee, et võiks suurele pulmarahvale reklaamida vere loovutamist nii, et laulatuse järel saavad nad doonortassidest kohvi juua. Facebooki lehe “Doonorid ja sõbrad” abiga saime tassid üsna kiiresti kokku kogutud ning Saaremaale toimetatud.”Rael-Astrid annab ise verd nii sageli kui võimalik, sama malli järgib ka tema värske abikaasa. Ent naine ei oska veel öelda, kas pulmas doonoritassides joonud külaliste seast ka uusi doonoreid tuleb. Ta loodab siiski parimat: “Osad ütlesid küll, et neile idee meeldis, loodan, et innustas siis ka. Kutsun üles verd annetama!”Rael-Astrid tunnistas, et isegi pulmapeol oli meditsiin nähtaval kohal: “Panime pulmapeol nähtavale kohale mitmed meditsiiniga seonduvad esemed, et seda valdkonda üldiselt rohkem pildis hoida. Lisaks oli meil pulmas üks roll- kanüleerija. Tema pidi külalistele kanüüli ehitust selgitama, sest paljudel inimestel on arvamus,et kanüüliga jäetakse nõel veeni, aga tegelikult see nii ju pole.”

Veel artikleid samast teemast »