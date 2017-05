Uudised

Piimafarmid avavad lastele uksed

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab tänavu taas avatud piimafarmide päeva. Homme, 1. juunil tähistataval rahvusvahelisel piimapäeval võtavad 28 piimafarmi üle Eesti vastu rohkem kui 2800 põhikooli õpilast, et neile tutvustada nüüdisaegset piimatootmist.



Saaremaal avavad lastele keskpäeval farmiuksed kohalikud suurtootjad Kõljala POÜ ja Kärla PÜ.



“Kooliõpilastel on võimalus kohtuda Eesti põllumeestega ning oma silmaga näha, kust saab piima teekond toidulauale alguse. Loodame selle ettevõtmisega võita piimale ja piimandusele uusi sõpru, kes mõistaksid paremini põllumeeste igapäevast tööd ja selle väärtust meie kõigi jaoks,” ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.



