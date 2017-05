Uudised

Pargiteid ei korrastata kaasava eelarve rahast

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 30. mai 2017. FOTO: Tambet Allik 28. mail lõppes Kuressaare 50 000 euro suuruse kaasava eelarve hääletus. Ettepanekute poolt anti kokku 1189 häält, millest arvesse läks 1100. Hääletuse võitis ettepanek korrastada pargiteed, mis sai 165 häält, kuid linnavalitsus on jõudnud järeldusele, et see ettepanek tuleks ellu viia väljaspool kaasava eelarve menetlust.



Vastavalt Kuressaare kaasava eelarve koostamise korrale on ühe ettepaneku maksimaalne suurus 25 000 eurot ja selle summa eest oleks võimalik pargiteed vaid osaliselt korrastada.



„Täna (eile – toim) saime teate, et EAS rahastab Tallinna tänava kergliiklustee rajamist ja seega avanes võimalus korrastada pargiteed vabanevate eelarveliste vahendite arvelt,“ selgitas abilinnapea Mart Mäeker. Linnapea Madis Kallas avaldas lootust, et volikogu toetab lisaeelarve teisel lugemisel vastavat muudatusettepanekut.



„Tänu sellele saaks ellu viia veel mitmed rahva poolt palju toetust saanud projektid, nagu näiteks korvpalli välisväljakute korrastamine ja jääpurjekate soetamine, mis jääksid pargiteede rahastamise korral praegu ellu viimata,“ sõnas Kallas ja lisas: „Rahvas andis pargiteedele selgelt oma ülekaaluka toetuse ja võib kindlalt väita, et ilma sellise toetuseta ei oleks 2017. aastal pargiteedega tegelema hakatud.“ Võrdluseks tõi Kallas eelmise aasta, kus kaasava eelarve menetlusest võeti välja SÜG-i hosteli katuse ehitus, mis oleks muidu saanud osalise rahastuse.



Tulemused kinnitatakse linnavalitsuse istungil. Võiduprojektide teostamiseks on aega 12 kuud.



Kokku läksid tänavu arvesse 550 inimese poolt kahele projektile antud hääled. 89 inimest andsid hääle vaid ühele projektile, mistõttu nende hääled arvesse ei läinud. Lõpptulemust see kardinaalselt ei muutnud. Järjestus muutus pisut vaid teises kümnes.



Tänavu esitati kokku 31 ettepanekut. Möödunud aastal esitati ettepanekuid 51. Ettepanekute koguhulka vähendas ilmselt see, et esitada ei saanud hallatavate asutustega seotud investeerimisettepanekuid.





Kuressaare kaasava eelarve hääletus

2017: kokku 1189 häält, arvesse läks 1100

2016: kokku 2425 häält

2015: kokku 509 häält

