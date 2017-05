Uudised

Ministeerium ei luba lisareisi

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 30. mai 2017. Seoses parvlaeva Soela liinile asumisega ootab riik reisijate arvu kasvu. Foto: Valmar Voolaid Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei näe ette võimalust panna Saare ja Hiiu maavalitsuse soovil vajadusel suvel Sõru-Triigi parvlaevaliinile keskpäeval juurde üks täiendav lisareis.



Paljud reisijad on juba tundnud huvi suvistele reisidele piletite soetamise vastu ning ministeeriumi arvates tagab sõidupiletite varajane müük reisijatele võimaluse oma reise planeerida ning sellest tulenevalt ka reiside optimaalseima täitumuse.



Praeguseks on Sõru-Triigi parvlaevaliinil kinnitatud sõidugraafik kuni 2. juulini. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri Merike Saksi sõnul on edasise graafiku kinnitamine aga viibinud, kuna Hiiu ja Saare maavalitsus ei ole siiani alates 3. juulist kehtima hakkavat sõidugraafikut kooskõlastanud.



Nimelt tegi Saare maavalitsus ettepaneku kohendada perioodil 3. juulist kuni 13. augustini Sõru-Triigi liinil väljumisaegu nii, et keskpäeval oleks võimalik teha lisareis.



Saare maavalitsuse arendusnõuniku Karl Tiitsoni hinnangul oleks tulnud suvine parvlaeva sõidugraafik ringi teha, sest praegu ministeeriumi väljapakutud graafik ei võimalda vajadusel lisareisi juurde panna.



“Lisareisi oleks vaja olnud, kui reisijaid jääb kai peale maha,” selgitas Tiitson. Suve tippajal teeb parvlaev Sõru-Triigi vahet neli ringi ehk kaheksa otsa.



“Võttes arvesse, et maavalitsused on seadnud prioriteediks pigem igapäevase ühenduse, on ministeerium valmis lisama sügis-talvise perioodi reisivabadele päevadele kokku kaks reisi päevas ehk ühe edasi-tagasi reisi, selgitamaks välja tegeliku nõudluse olemasolu igapäevase graafiku vastu,” kirjutas kantsler Priske Saare ja Hiiu maavalitsusele saadetud kirjas.



Arvestades, et Sõru-Triigi liinil sõidab uus, vastava liini tarbeks ehitatud ilmastikukindel parvlaev Soela, ootab ministeerium ka reisijate ja sõidukite arvu kasvu.



“Küsimus on selles, kas varem peavad tulema reisijad või teenindustase. Kui reise ei pakuta ja teenust ei arendata, siis reisijad ka väga ei tule,” märkis Tiitson. Suvel on tema sõnul märgata ka nelja ringi graafiku puhul, et reisijad jäävad parvlaevast maha.



Tulenevalt raha nappusest eelarves ning asjaolust, et graafikusse lisamata lisareiside täitumus on oluliselt madalam graafikujärgsetest reisidest, ei toetanud ministeerium Saare ja Hiiu maavalitsuse ettepanekut jätta 3. juulist kuni 13. augustini sõidugraafikusse võimalus lisareisi toimumiseks.



