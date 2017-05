Uudised

Lapsed hoidsid ära tõsisema tulekahju

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. 28. mail kell 16.35 sai häirekeskus teate tulekahjust Pöide vallas Sundimetsa külas. Teataja sõnul oli kahekordne elumaja suitsu täis.



Kohale jõudnud, sisenesid päästjad suitsu täis majja ning avastasid, et põles elektripliit ja seinal olev elektrikilp. Tuld olid võtnud ka diivan ning klaver.

Tulekahju kustutati kell 18.08. Tulekollete leidmiseks võeti lahti veidi vahelage. Maja sai suitsukahjustusi.



Suurema ja tõsisema õnnetuse hoidsid ära majas elavad lapsed, kes koju jõudes avastasid, et kodus suitsuandurid töötavad ning hoone on suitsu täis.

