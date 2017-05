Uudised

Aeg ja Laanet Europoli töörühma

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Kalle Laanet. FOTO: Delfi Riigikogu õiguskomisjon otsustas eilsel istungil teha riigikogule ettepaneku nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Kalle Laanet.



