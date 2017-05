Uudised

Teisipäev, 30. mai 2017.



Jaan Kallus 11.09.1934 – 27.05.2017



27. mai hommikul lahkus meie hulgast kauaaegne õhtukooli õpetaja ja õppealajuhataja, haridusosakonna inspektor ja tantsuõpetaja Jaan Kallus. Koos Marie Liiviga arendasid nad omaaegset töölisnoorte keskkooli, millest tänaseks on saanud Kuressaare täiskasvanute gümnaasium.



Alati ideaalse rühiga, korrektne ja viisakas – sellisena jääb ta meelde paljudele kaastöötajatele ja õpilastele. Ja ka paljudele tema tantsukursustel osalenutele.

Jaan viidi noorukina Siberisse. Seal algas tema haridustee ja sinna tuli jätta ka ema, kelle tervis ei pidanud vastu. Aga Jaan ei saanud leppida sellega, et ema jäi võõramaa mulda. Raskustele vaatamata tõi Jaan ema kodumaale ja mattis Kudjape kalmistule.



Palju tööd ja vaeva nõudis ka isamaja tagasinõudmine ning seejärel põhjalik kordategemine. Jaan suutis seda ning lõi kaunis pargiäärses kodus perekonna ja kasvatas üles kolm tublit last.



Palju ilusaid hetki jääb meie mälestustesse ka pensionipõlvest, näiteks Jaani sünnipäevadest 11. septembril tema kaunis kodus.



Jääme mäletama Sinu sirget rühti, ilutaotlust ja korrektsust kõiges.

Endiste kolleegide nimel

