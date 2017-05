Uudised

Tallinna TV Suvestuudio alustab Saaremaalt

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 30. mai 2017. Teeääre talli perenaine Liisi von Wowerni (vasakul) pakkus Kuressaare Tänavafestivalil saatesarja “Suvestuudio” produtsent Katrin Hinrikusele kaarikul küüti. FOTO: Anna Viskus Täna õhtul on eetris Tallinna Televisiooni uue saatesarja “Suvestuudio” avasaade, mis valmis Saaremaal.



Möödunud nädala lõpus ehitas Tallinna Televisioon Saaremaa Thalasso Spa hotelli juurde Mändjalas üles oma stuudio, kus saatejuhid Artur Raidmets, Kadri Pihelo, Maxim Tuul ja Kadri Aavik usutlesid mitmeid saarlasi. Nädala jooksul on Tallinna TV eetris kõnelused Jaan Tätte, Grete Paia, Aivar Pohlaku, Ivo Linna, Jaagup Kreemi, Arnold Rüütli, Madis Kallase ja paljude teistega. Lisaks tutvustatakse suvestuudios mitmeid Saaremaa ettevõtteid, nagu Saaremaa lihatööstus, Saaremaa piimatööstus, Saarefood, Kalla Mööbel ja teised. Stuudiosalvestused toimusid eile ja pühapäeval.







“Kui Tallinna Televisioon on seni olnud üles ehitatud poliitiliste debattide või jutusaadete peale, siis “Suvestuudio” on meelelahutussaade, kus kuuleb palju head muusikat ja kohtutakse põnevate inimestega,” ütles SA Tallinna Televisiooni juhatuse liige Revo Raudjärv, kelle sõnul tutvustatakse Tallinna inimestele erinevaid puhkamisvõimalusi Eestis väljaspool pealinna. “Külastame suve jooksul paljusid paiku üle Eesti, aga sarja esimene nädal on pühendatud Saaremaale, kuna siin on huvitavat temaatikat hetkel palju.”



Raudjärv pidas oluliseks märkida, et “Suvestuudio” eetrisse toomisel Eestimaa erinevatest paikadest ei kasutata Tallinna maksumaksja raha. “Me suudame praegu suvesaadet teha omatulu pealt, nagu näiteks reklaamimüük,” täpsustas ta ning lisas rõõmustades, et Tallinna Televisioon on leidmas tee inimeste südamesse, intervjuusid ollakse meelsasti nõus andma ja keeldumisi pole ette tulnud.



“Suvestuudio” on meelelahutuslik saade, mis on suunatud laiale sihtgrupile, sest saate ülesehitus on meeleolukas, tempokas ja kaasakiskuv – nii ütleb ka saate tunnuslause ja üks tunnusmeloodiatest “Meil on hea!”.



