Külade kärajad säutsusid vihmasabina päikeseks

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 30. mai 2017. Üks töögrupi juhte Ivar Ansper Saarte Koostöökogust enda ja teiste mõtteid paberile vormimas. FOTO: erakogu Laupäeval toimusid Triigi sadama uusimas hoones, Triigi Filharmoonias, tulevase ühendvalla külavanemate ja -liidrite mõttetalgud. Ikka selle nimel, et külarahva hääl suures Saaremaa vallas oleks kuuldav.



Nelja tunni sisse mahtus tervitusi, ettekandeid, sõnavõtte, arvamusettepanekuid, sekka maitsvate toitude nautimist. Ja loomulikult külade omavahelist suhtlemist, mis oli ka üks olulisi märksõnu, ilma milleta suure valla puhul pole mitmete sõnavõtjate meelest edu loota.



Digiajastu andis võimaluse kuulata ka Gotlandil elava Riina Noodapera sealseid liitumiskogemusi ja soovitusi siinsetele selle suure sammu astumisel.



Kuuldut ja enda arvamusi-kogemusi aluseks võttes vormistasid loodud töögruppide liikmed need ilusti paberlehtedele. Teemasid, mis ühendvalla sünni eel vastuseid ootasid, oli kolm: “ootused ja unistused”, “hirmud ja kahtlused”, “külavanema roll”. Kuna külade pilt on väga kirju, tuli need välja tuua nii väikeste külade, suurte külade ja alevike kui Kuressaare linna kohta eraldi.



Sest nagu Saarte Koostöökogu esindajad, kes maainimeste huvide kaitseks selle ürituse korraldamisega appi tulid, kui ka võõrustaja valla vallavanem Ludvik Mõtlep ütlesid, on praegu viimane aeg maakogukondi puudutavad olulised ettepanekud lepingusse sisse saada. Tundus, et hirme ja kartusi kärajatel jagus, need kippusid kaalukausi alla kallutama.



Sellest vajalikust ja hästi korraldatud üritusest ja ühinemise plussidest, miinustest ning suurimatest hirmudest saab pikemalt lugeda homse Meie Maa maakonnaküljelt.



