MEIE MAA TV: Talupidaja Edna kommenteerib Hallikese lugu

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 29. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Kogu Eestit raputas väärkoheldud koera Hallikese lugu, kes tänaseks on saanud oma elus uue lehekülje ja uue võimaluse. Tema endine perenaine lohistas koera nii, et asfaldile jäid järele vereplekid. Naise juures on varem kummalistel asjaoludel lõpu leidnud kaks noort koera. Külaelanikele ei ole teema võõras.



Meie Maa käis külas talupidajal Ednal, kelle talus tulid ilmale kolmikud kitsetalled ja seda koguni kahel päeval järjest. Edna pakkus poole aasta eest kodu ka väärkoheldud lehmale Triinule. Suure südamega loomaarmastaja oli Hallikese loost väga häiritud.







