Tänavafestival – pidu meie tänavas

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 29. mai 2017. Kaubitsemine tänavatel oli üks festivali kandvaid osasid. Pildil Kohtu tänava algus. Pildilt jäi välja rakupõletus, mis oli kohe üle tänava. Foto: Valmar Voolaid Tänavafestival tõi inimesed tänavale. Sõna otseses mõttes. Nii suurt hulka inimesi keset kesklinna sai näha vast ainult tänavapiknikul. Ehe tõestus, et saarlanegi oskab pidutseda. Ja kuidas veel.



Tänavafestival keskendus kesklinnale ja teda ümbritsevatele tänavatele, aga oli ka varjatumaid kohti. Käies nagu turist või kohalik, kes püüab aru saada, mis õieti toimub, jäid ilmselt nii mõnedki sopid kahe silma vahele.



Meie Maa tabas Margit Kõrvitsa, Tänavafestivali initsiaatori, festivali raames toimunud garaažimüügilt. “Käime praegugi ühest hoovist teise,”ütles ta. “Meil on lihtsalt hea meel selle üle, et inimesi nii palju tuli. Me ei osanud midagi prognoosida.”



Seda, mis festivalil toimunust kõnetas kohe eriti, on tema sõnul praegu raske öelda. “Me pole suutnud veel kokkuvõtet teha, kõik on oma aladega nii seotud olnud,”sõnas Kõrvits. Samas arvas ta, et võib-olla need tegevused, mis toimusid lastega seotult. Aga väga kindel ta selles ei olnud, sest kõik kestis, alles eilegi ning kellelegi liiga ka ei taha teha. “Praegu käime mööda garaaže.”



Siiski ütles Kõrvits, et tänavatoit oli väga populaar-ne. “Aga seda ta ju alati ongi,”lisas ta, märkides, et tegijaid oli rõõmustanud väga eriti see, et oli inimesi, kes tulid vabatahtlikuna välja. Nad müüsid, tegelesid vabatahtlikus korras kunsti ja muusikaga. “Oli palju loomingulist vabadust.”



Muljetavaldav on muuseas ka see, et samal ajal toimus ju aiandus- ja lillelaat linna servas, lossi taga. Ning sinnagi jagus inimesi. Ja neid polnud vähe.

Päris korralik ja pikk nimekiri tuleks, kui püüaks loetleda kõike, mida sel esimesel tänavafestivalil tehti. Tundus, et korraldajad on püüdnud kõike teha ja korraga, pakkuda võimalikult paljudele ja erinevatele inimestele midagi.



Niimoodi näiteks jäi kõlakoja publik vähemalt hommikupoole veidi hõredamaks kui tarvis. See muidugi ei seganud muusikute mängulusti.



Tänavatoit koondus turule



Suur osa toiduga seonduv oli koondatud turuplatsi tagumisele osale, ehk siis - seal pakuti tänavatoitu. Neid kordi on ikka väga harva, kui Kuressaare turg on rahvast täis. Ja see on täis ka asju, mida osta, müüa, tarbida, kaasa osta. Laupäeval oli rahvast nii palju, et tekkis välismaise festivali tunne –tuli rakendada pugemistehnikat, et rahvamassist läbi tungida. Kui rääkida leebematest vahenditest.



Võibolla üks väike kriitikanool ka – siit-sealt võis kuulda, et ainult veini ja õlut müüdi, mittealkohoolset tuli otsida mujalt. Ehk kui tõesti kuskil oligi, silma otseselt ei jäänud. Smuuti nüüd jook ei ole – pigem läheb ta toitude alla. Silma hakkas ka see, et enam-vähem kõrvuti olid peamiselt lihatoidulistele ja veganitele orienteeritud kohad – niisiis, kedagi ses osas ei diskrimineeritud.



Sangpommid ja golf



Aga mitte üksi toidust ei pea sa söönuks saama – Tänavafestival pakkus nii sportlikke meelelahutusi kui ka käelisi. Võis end end proovile panna erinevas suuruses sangpomme tõstes ja lipates sellega kümmekond meetrit. Ehk rohkemgi. Mõõtma ei läinud. Niisamuti sai mängida golfi, harjutada tasakaalu... aga ka proovida, mismoodi graafikud oma teoseid loovad.



Nõel-pliiatsiga metalli sisse joonistamine ei olegi nõnda lihtne. Lossi tänava keskel tehti huvilistele grafiti lühikursus, tänav joonistati täis, nii asfaldile kui ka ekstra seks otstarbeks sinna paigutatud plagudele.



Tänava teises otsas sai kaasa elada tantsijatele. Päris mitmest žanrist. Kellele moodne tantsukunst käis närvidele, see sai jälgida pisut traditsioonilisemaid etteasteid.



Üks kõige pilkupüüdvamaid atraktsioone oli keset tänavat paigutatud minirand – eriti hästi harmoneerus see päeval sadanud vihmalompidega. Praktiline kasutus, kes sest küsib. Kunst on kunst.



Kui esimene päev oli kesklinna keskne, siis teine päev oli garaažimüügi päralt. Kuidas läks? “Üüberlahe on see garaažimüük,”ei olnud Kõrvits kiitusega kitsi. “Siin sõidab kaarik ringi, alguses olime ratastega. Ilm on imeline ja kõik õued on avatud. Äri läheb kõigil hästi.”



“Muidugi teeme me ka järgmisel aastal festivali,” oli Margit Kõrvits veendunud. “Oleme nii palju positiivset tagasisidet saanud ja teame nüüd, mis me vead on. On nii palju inimesi, kes oma töö ja tavaelu kõrvalt seda kõike teevad. Kui meil oleks panna siia palgaline tiim tööle, oleks ju hoopis teine asi.” Eilseks oli Margit Kõrvitsal hääl ära ja jalad villis, aga ta arvas, et sellest pole midagi. Vastupidi, see kõik on äge.



“Ma arvan, et isegi kui oleks tulnud hästi vähe inimesi, siis oleks see pingutus siiski ennast ära tasunud,”sõnas Kõrvits.



