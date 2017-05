Uudised

Raha vanemateta laste toetuseks

Esmaspäev, 29. mai 2017.



If Kindlustus käivitas heategevusliku fotokonkursi “Eestimaa minu koduaknast”, et Eesti Vabariigi 100. juubeliks koguda kokku erinevad vaated Eestist pildistatuna inimeste kodudest – fotokonkursiga toetatakse mittetulundusühingut Igale Lapsele Pere.



Iga konkursile esitatud foto eest annetab If Kindlustus ühe euro mittetulundusühingule Igale Lapsele Pere, et vanemliku hooleta jäänud lapsed saaksid vaadata välja päris oma kodu aknast.



Konkursil osalemiseks saab saata oma koduaknast tehtud foto Eestimaast hiljemalt 8. juunini Ifi kodulehe kaudu. Esitatud tööde seast valib žürii välja 10 parimat fotot, mis avaldatakse Ifi Facebooki lehel hääletamiseks. Võitjaks osutub enim hääli kogunud foto.



Konkursil saab osaleda Ifi kodulehe kaudu.



