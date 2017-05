Uudised

Erivajadustega inimesed tahaksid saada iseseisvamaks

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 29. mai 2017. Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid. See on inimeselt inimesele lahendus, aidates luua tugevamaid kogukondi.



Tugikeskkonna meeskond on käivitanud Hooandja kampaania, et uuendada tugikeskkonda ning seeläbi viia vajalik abi ja toetus aina rohkemate inimeste ning kogukondadeni.



Projekti tutvustusvideos astus üles Helpifici kaasasutaja Tom Rüütel (pildil), kes unistab iseseisvast elust, nii nagu teisedki puudega inimesed. Rüütel on Helpifici võimalust kasutanud umbes 12 korral.



Abi on ta vajanud nii riietumisel tööle minekuks, ukse sulgemisel kui kontserdile mineku juures. Samuti õnnestus tal pikema koostööna käia jõusaalis.



“Praegu me näeme, et kohalik omavalitsus ei suuda pakkuda nii palju sotsiaalteenuseid, kui oleks vaja. Seda enam muutub tähtsamaks see, et inimesed üksteist aitaksid,”ütles Rüütel.



Projekti eesmärk on koguda 4000–10 000 eurot ja seda on aega toetada 53 päeva. Eileõhtuse seisuga oli projekti toetatud 855 euroga.



Kindlus ja turvatunne



Helpific ei ole oma põhiolemuselt tasuline teenus, kuid paljud abisoovid ja abipakkumised on siiski seotud tasustamisega.



“Ma usun, et selline rakendus on vajalik, sellepärast, et inimesed muutuvad üha aktiivsemaks ja mida aktiivsemaks nad muutuvad, seda rohkem nad abi vajavad,”märkis Rüütel.



Ta sõnas, et selline platvorm lisab tema elule kindlust ja turvatunnet.

“Kui mingitel eluperioodidel või hetkedel, kui mul on abi vaja, siis ma selle abi ka leian,”seletas Rüütel.



Helpific tahab arendada välja kättesaadava ja osapooli rahuldava maksekeskkonna, et abi leidmine ning osutamine muutuks tõhusamaks ja missioon jätkusuutlikuks.



Kasutajakogemuse analüüsid on näidanud, et ca 60% Helpifici kasutajatest eelistab abistamist vabatahtlikkuse alusel ning ca 40% kasutajatest soovib teenuse eest tasuda sümboolse summa.



Helpific garanteerib, et abi tellimine vabatahtlikkuse alusel jääb alati nende esimeseks prioriteediks.



Toetust ootavad nad kasutajate turvalisuse tõstmiseks vajaliku isikuandmete kontrollsüsteemi jaoks, soov on teha platvormile juurde ka tagasiside andmise võimalus jms. Tugikeskkonna meeskond on käivitanud Hooandja kampaania, et uuendada tugikeskkonda ning seeläbi viia vajalik abi ja toetus aina rohkemate inimeste ning kogukondadeni.Projekti tutvustusvideos astus üles Helpifici kaasasutaja Tom Rüütel (pildil), kes unistab iseseisvast elust, nii nagu teisedki puudega inimesed. Rüütel on Helpifici võimalust kasutanud umbes 12 korral.Abi on ta vajanud nii riietumisel tööle minekuks, ukse sulgemisel kui kontserdile mineku juures. Samuti õnnestus tal pikema koostööna käia jõusaalis.“Praegu me näeme, et kohalik omavalitsus ei suuda pakkuda nii palju sotsiaalteenuseid, kui oleks vaja. Seda enam muutub tähtsamaks see, et inimesed üksteist aitaksid,”ütles Rüütel.Projekti eesmärk on koguda 4000–10 000 eurot ja seda on aega toetada 53 päeva. Eileõhtuse seisuga oli projekti toetatud 855 euroga.Helpific ei ole oma põhiolemuselt tasuline teenus, kuid paljud abisoovid ja abipakkumised on siiski seotud tasustamisega.“Ma usun, et selline rakendus on vajalik, sellepärast, et inimesed muutuvad üha aktiivsemaks ja mida aktiivsemaks nad muutuvad, seda rohkem nad abi vajavad,”märkis Rüütel.Ta sõnas, et selline platvorm lisab tema elule kindlust ja turvatunnet.“Kui mingitel eluperioodidel või hetkedel, kui mul on abi vaja, siis ma selle abi ka leian,”seletas Rüütel.Helpific tahab arendada välja kättesaadava ja osapooli rahuldava maksekeskkonna, et abi leidmine ning osutamine muutuks tõhusamaks ja missioon jätkusuutlikuks.Kasutajakogemuse analüüsid on näidanud, et ca 60% Helpifici kasutajatest eelistab abistamist vabatahtlikkuse alusel ning ca 40% kasutajatest soovib teenuse eest tasuda sümboolse summa.Helpific garanteerib, et abi tellimine vabatahtlikkuse alusel jääb alati nende esimeseks prioriteediks.Toetust ootavad nad kasutajate turvalisuse tõstmiseks vajaliku isikuandmete kontrollsüsteemi jaoks, soov on teha platvormile juurde ka tagasiside andmise võimalus jms.

Veel artikleid samast teemast »