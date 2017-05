Uudised

JUHTKIRI - Tänavafestival avas suve saarel

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tänavafestival on läbi, elagu tänavafestival! Vist nii saavad hõisata kõik. Nii need, kes olid korraldamisega seotud kui ka need, kes said sündmusest osa.



Ilm soosis, ei olnud otsest päikeselõõska ja vihma tuli ka ainult natuke. Nii näpuotsatäite kaupa. Ja nüüd võib rahulikult öelda, et Saaremaa suvi on alanud. Lõpuks on ta käes.



Soojaks tegid Kuressaare tänavad, kesklinna inimesed, kes olid välja tulnud, et osa saada esimesest ja omaalgatuslikul baasil tehtud festivalist. Kõik toimis, kõik oli hästi...



Samas oli see kõik äravahetamiseni sarnane meluga suurlinnas, erinevatel rahvarohketel platsidel. Oli otsekui koondatud ja tsentraliseeritud igapäev. Selle vahega, et suurlinnades on oma kindel koht kõiksugu miimidel, artistidel, tolategijatel. Tuld- või värvilisi litreid sülgavatel tegelastel, mõõganeelajatel. Nimekiri läheks pikalt edasi.



Iseasi, kas seda siia hirmsasti vaja on. samas, Katsetamine järgmisel aastal ei teeks ju kellelegi paha?



29. mai 2017 Autor: MM Esmaspäev, 29. mai 2017.Ilm soosis, ei olnud otsest päikeselõõska ja vihma tuli ka ainult natuke. Nii näpuotsatäite kaupa. Ja nüüd võib rahulikult öelda, et Saaremaa suvi on alanud. Lõpuks on ta käes.Soojaks tegid Kuressaare tänavad, kesklinna inimesed, kes olid välja tulnud, et osa saada esimesest ja omaalgatuslikul baasil tehtud festivalist. Kõik toimis, kõik oli hästi...Samas oli see kõik äravahetamiseni sarnane meluga suurlinnas, erinevatel rahvarohketel platsidel. Oli otsekui koondatud ja tsentraliseeritud igapäev. Selle vahega, et suurlinnades on oma kindel koht kõiksugu miimidel, artistidel, tolategijatel. Tuld- või värvilisi litreid sülgavatel tegelastel, mõõganeelajatel. Nimekiri läheks pikalt edasi.Iseasi, kas seda siia hirmsasti vaja on. samas, Katsetamine järgmisel aastal ei teeks ju kellelegi paha?29. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »