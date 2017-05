Uudised

Saaremaa meeskoor SÜM Itaalias

Laupäev, 27. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saaremaa meeskoor SÜM osaleb Veneetsia kaheksandal koori- ja orkestrite festivalil. „Saabusime kolmapäeva õhtul üle Istanbuli,“ ütles Meie Maale sotsiaalmeedia vahendusel SÜM-i juhatuse esimees Tiit Aavik.



Neljapäeva õhtul oli neil suurem ülesastumine pikema kavaga Lido de Jesolo kontserdisaalis. „Hommikul tegime proovi, oli päris hea tunne ja tunnetus,“ kirjeldas Aavik, kelle sõnul oli neil eile kell 11 kõikide osavõtjate kontsert päris Veneetsia saarel Santa Maria della Pieta kirikus.



Osavõtjaid on festivalil Poolast, Austriast, Soomest, Tšehhist, Ungarist, Šveitsist ja Itaaliast. Täna loodetakse jõuda Veronasse ning ka seal saavad nad mõnel laulul kõlada lasta. Pühapäeval asutakse tagasiteele.



SÜM-i rivis on Itaalias 21 meest, koori peadirigent Ester Soe, abidirigent Mari Ausmees ning klaveril saadab neid Katre Roolaht.



Itaalias viibib Saaremaa meeskoor SÜM esimest korda. Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 27. mai 2017.Neljapäeva õhtul oli neil suurem ülesastumine pikema kavaga Lido de Jesolo kontserdisaalis. „Hommikul tegime proovi, oli päris hea tunne ja tunnetus,“ kirjeldas Aavik, kelle sõnul oli neil eile kell 11 kõikide osavõtjate kontsert päris Veneetsia saarel Santa Maria della Pieta kirikus.Osavõtjaid on festivalil Poolast, Austriast, Soomest, Tšehhist, Ungarist, Šveitsist ja Itaaliast. Täna loodetakse jõuda Veronasse ning ka seal saavad nad mõnel laulul kõlada lasta. Pühapäeval asutakse tagasiteele.SÜM-i rivis on Itaalias 21 meest, koori peadirigent Ester Soe, abidirigent Mari Ausmees ning klaveril saadab neid Katre Roolaht.Itaalias viibib Saaremaa meeskoor SÜM esimest korda.

Veel artikleid samast teemast »