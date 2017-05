Uudised

Saaremaa võrkpalliklubi alustab... medaliplaaniga!

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Aldo Maksimov Laupäev, 27. mai 2017. Kuressaare meeskonna parim Hindrek Pulk (paremal) tänavusel Linnade Karika turniiril Rakvere vastu rünnakul. Foto: Valmar Voolaid Eilse Eesti MM-kvalifikatsiooniturniiri teleülekandes öeldi maha see, mida paljud saarlased juba teadsid ja ootasid. Saaremaa saab uueks hooajaks oma esindusklubi Eesti-Läti ühisliigas. Seda sõnumit on oodatud ligi viis aastat.



Delfi nimetas uudist Saaremaa tuleku kohta kõrgeimale tasemele suureks muutuseks koduses võrkpallis, mis lööb kaardid kõvasti sassi. Tõsi, Saaremaa klubi alustab kohe piisavalt suurte eesmärkidega, mingeid poolikuid eesmärke nähtavasti ei seata.



Võistkonna juht, ettevõtja Toivo Alt ja mänedžer Hannes Sepp kinnitasid üleeile Eesti Päevalehele ja Delfile, et info on tõene. „Meie eesmärk on laiem kui esindusmeeskond – tahame Saaremaa võrkpalli püramiidi alumist osa laiemaks muuta ja tippu kõrgemaks,“ rääkis Alt, üks Saaremaa värvikamaid ettevõtjaid ning omavalitsuspoliitik.



Homme saab peatreener paika



Meie Maale lausus projekti aastaid vedanud Hannes Sepp, et esimest korda käis konkreetne mõte peast läbi 2013. aastal, kui noor mees Tallinnast saarele naasis. „Rõõm, et nüüd oleme nii kaugel, et saame ka päriselt alustada.



Toetajate ja eelarvega oleme saanud niikaugele, et julgen lubada: oleme valmis medalikonkurentsis osalema ning meil on toetajaskonna, saali ja kergejõustikumaneeži näol olemas ka hea baas, millele toetuda.“



Veel lisas Sepp: „Täna saan eilsele infole lisada niipalu, et läbirääkimised mitmete mängijatega on lõppfaasis, treeneriga niisamuti. Usun, et homme (loe: täna – toim) saan saata välja pressiteate peatreeneri nimega. Meie soov on, et vähemalt 50% mängijaist oleks saarlased. Välismaalasi tuleb meeskonda üks kuni kolm.“



Põlluäär: läheme kohe medali järele



Eestvedajate sõnul pannakse kokku praeguste Eesti tippmeeskondade suurusjärgus eelarve ja selge soov on mängida medalitele, kuid mingeid kohustusi kohe palluritele peale ei panda. Võistkond hakkab treenima ja mängima Saaremaal ning nimeks jääb lihtsalt Saaremaa.



Credit24 ühisliiga tänavune tšempion Rakvere VK rivistuses (lisaks Final Four’i väärtuslikem mängija) Siim Põlluäär lausus, et tema jaoks on tegu ühe suure unistuse täitumisega. „Kui tingimused on samaväärsed, eelistan iga kell Saaremaad. See on minu esimene valik (läbirääkimised on veel käimas – toim).“



Põlluäär lisas: „Ma ise lodan, et Saaremaa klubist tuleb „võrkpalli Rapla“ (viide korvpallile – toim). Kuressaare ja Saaremaa jaoks oleks see pimedal hooajal suur asi, mille rütmis hingata ja mängudel käia. Usun, et noorematel saarlastel pole ka probleemi saarele naasta, sest enamus neist ei käi sellisel tööl, mis nõuaks Tallinnas olemist. Mina näen ka seda, et meil on kõva publiku tugi olemas kodumängudeks. Mis puutub eesmärkidesse, siis madalaid pole mõtet seada: medal nii ühisliigast kui eestikatelt!“



Pulk, Losnikov, Ennemuist...?



Kes siiski moodustavad meeskonna? Sel teemal jäi Sepp kidakeelseks, öeldes, et ei soovi nimesid enne avalikustada, kui on jõutud lepinguteni. Kuuldavasti soovitakse palgata koguni kaht head diagonaalründajat – Hindrek Pulka ja Siim Põlluäärt. Nurgaründajatest on valikus Kevin Saar, Denis Losnikov, Helar Jalg, tempomeestest Siim Ennemuist ja Mihkel Tanila, saarlastest liberotena tuleksid kõne alla nii Alari Saar kui ka Johan Vahter.



Kuulsaim Saaremaa päritolu võrkpallur on Keith Pupart, keda tulevikus ka kindlasti enda ridadesse meelitada tahetakse, kuid tema on järgmisel aastal veel lepinguga seotud Poola klubi Lubini Cuprumiga. Veel võiks saarlastena ära tuua välismaal mängivad Timo Tammemaa ja sinna tõenäoliselt siirduva Karli Alliku, samuti Karlis Mesila ja Andris Õunpuu.



Kõige keerulisem on sidemängijaga. Karel Ellermaad päris esimese sidemängijana ei nähta. Iseenesest sobiks suure osa lapsepõlvest Saaremaal veetnud Martti Keel, kuuldavasti ongi tema üks variant, aga ei välistata ka välismaalase palkamist.



Eesti Päevalehe andmetel pakuti peatreeneri kohta esimesena Toomas Jasminile, kuid tema loobus, kuna on Pärnus seotud noortetööga. Nüüd ollakse väga lähedal kokkuleppele tänavu Rakvere Balti tšempioniks tüürinud Urmas Taliga.



„Ei kinnita ega lükka ümber,“ sõnas Sepp Tali kohta, kes vedas Rakvere tänavu Eesti-Läti ühisliiga võitjaks. Tali aktsiad on viimase paari aastaga võrkpalliturul kõvasti tõusnud.





Karol Paas, Credit24 liiga tegevjuht:



Sündmused arenesid mõistliku kiirusega ning nüüd võtame Saaremaa klubi liigasse heal meelel vastu. Mina näen peamise eesmärgina Saaremaa võrkpalli arengut ja uusi mängijaid koondisesse.



