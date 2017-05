Uudised

Õige džentelmen ei lähe külla kingita

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 27. mai 2017. 4-aastane Valjala poiss Kusti-Johannes kinkis president Kersti Kaljulaidile omatehtud kaelakee. FOTO: erakogu Kui kolmapäeval oli Valjala avatud noortekeskuse juhataja Sille Lapp oodatud Kadriorgu Laste Vabariigi avaüritusele, siis tema kaaslasena kohal käinud pojal oli kindel veendumus, et ilma kingita minna ei sobi. Mõeldud – tehtud.



Valjala ANK juhataja Sille Lapp selgitas, et kuna tema Laste Vabariigi avaürituse kutsel seisis märge „koos väikese kaaslasega“, tuli seda võimalust kasutada. „Kuna teised olid koolis, mõtlesin, et lasteaialapse võib ikka kaasa võtta – pole hullu, kui ta ühe päeva puudub,“ arvas Sille.



Teisipäeva õhtul teatas Kusti-Johannes emale otsustavalt, et kui minna, peab presidendile midagi ka kinkima. „Kusti on mulle palju kaelakeesid teinud. Ta ütles, et president on ju naine ja talle meeldivad ka ehted,“ sõnas Sille.



Ühe õhtuga aga kingitust valmis ei jõutud ning bussisõidul pealinna jätkati. „Kasutasime samasuguseid puidust värvilisi kuubikukujulisi pärleid noortekeskuses helkurite tegemisel ja neid on meil kodus ka. Ketti ladus ta pärlid täiesti suvalises järjestuses,“ kirjeldas Sille, lisades, et pojal oli seejuures üks reegel: kahte sama värvi kuubikut kõrvuti ei tohtinud minna.



Sille sõnul oli Kusti väga julge ja enesekindel ning kuna kodust lilli kaasa ei võetud, noppis poiss mõned Kadrioru lossi eest murult kaasa. „Kusti marssis mundris meestest mööda, ulatas presidendile kee ja lilled, mispeale Kersti Kaljulaid kükitas,“ meenutas Sille, lisades, et president kandis kingitust vähemalt ürituse lõpuni. „Kõigil piltidel, kuhu president peale jäi, oli tal Kusti kingitus kaelas,“ rõõmustas ema.



Pärast džentelmenlikku tegu oli Kusti ainus küsimus, kas issile kodus näitamiseks ikka pilti ka tehti.



President Kersti Kaljulaid kinnitas, et talle meeldis väikemehe kingitus väga ning edastas omalt poolt suure ja sooja tänu selle valmistajale ja kinkijale.



