Uudised

Baltic Workboats viib kliendid virtuaalreaalsusse

Laupäev, 27. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 27. mai 2017. Auhinna võttis Baltic Workboatsi esindaja asemel vastu TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen. Vasakul infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu president Ivo Suursoo. FOTO: infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit Pärnus toimunud tööstusjuhtide konverentsil „Tööstus Lääne-Eesti majanduskasvu allikana“ anti Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) eestvedamisel esmakordselt välja auhind „Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis 2017“, mille sai Saaremaa laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS.



Auhinna üle andnud ITL-i presidendi Ivo Suursoo sõnul on saarlased paindlikult reageerinud turu nõudmistele. Nimelt on Baltic Workboats esimese Eesti laevaehitajana võtnud kasutusele virtuaalreaalsuse tehnoloogia.



Baltic Workboats AS-i tegevjuht Margus Vanaselja ütles, et virtuaalne reaalsus on laevade turunduses kiiresti arenev trend.



„Virtuaalreaalsuse kasutamine võimaldab luua kliendile töökeskkonna simulatsiooni, et ette näha võimalikke kitsaskohti ja arvestada kliendi soove. Ka messidel on külastajatele hea virtuaalkeskkonnas edasi anda kogemust toodete võimekusest ja kasutajasõbralikkusest,“ märkis Vanaselja ja lisas, et järgmiseks sammuks on virtuaalsed testsõidud reaalsust matkivates mereoludes.



Kandidaate esitati konkursile kokku kuus: Saaremaalt Baltic Workboats AS ja Novaa OÜ, Läänemaalt Lade OÜ ja Cipax Eesti AS ning ja Pärnumaalt Oshino ja Wendre. Auhinna üle andnud ITL-i presidendi Ivo Suursoo sõnul on saarlased paindlikult reageerinud turu nõudmistele. Nimelt on Baltic Workboats esimese Eesti laevaehitajana võtnud kasutusele virtuaalreaalsuse tehnoloogia.Baltic Workboats AS-i tegevjuht Margus Vanaselja ütles, et virtuaalne reaalsus on laevade turunduses kiiresti arenev trend.„Virtuaalreaalsuse kasutamine võimaldab luua kliendile töökeskkonna simulatsiooni, et ette näha võimalikke kitsaskohti ja arvestada kliendi soove. Ka messidel on külastajatele hea virtuaalkeskkonnas edasi anda kogemust toodete võimekusest ja kasutajasõbralikkusest,“ märkis Vanaselja ja lisas, et järgmiseks sammuks on virtuaalsed testsõidud reaalsust matkivates mereoludes.Kandidaate esitati konkursile kokku kuus: Saaremaalt Baltic Workboats AS ja Novaa OÜ, Läänemaalt Lade OÜ ja Cipax Eesti AS ning ja Pärnumaalt Oshino ja Wendre.

Veel artikleid samast teemast »