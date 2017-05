Uudised

Viimane uuring näitas töökoha leidmise probleemi

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 27. mai 2017. Kuressaare linna tellitud viimane kolmest rahulolu-uuringust näitas, et töö leidmise võimalused on linnas võrreldes eelmise aastaga muutunud kehvemaks. Samuti on vähenenud linlaste rahulolu töökohaga.



Uuringu viis läbi märtsis, nagu ka kahel eelmiselgi aastal, OÜ Eesti Uuringukeskus. Telefoni teel küsitleti 300 linna püsielanikku, kes on vähemalt 15-aastased. Elanike arvamust küsiti 33 valdkonnas. Hinnang anti neljapallisel skaalal.



Esikohal on linna kergliiklusteede olukord, mis sai kokku 3,7 palli. Järgnevad tervisespordi ja sportimisvõimalused ning gümnaasiumihariduse kvaliteet. Väikesed kõikumised kolme aasta jooksul on olnud, aga need jäävad 0,1–0,2 palli vahele.



“Aasta-aastalt on saanud järjest parema hinde prügiveokorraldus, mis iga kord on 0,1 palli võrra kasvanud,” märkis Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares. Kui eelmistel aastatel on täiskasvanute huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste osas olnud hinnang kõrgem kui noorte oma, siis tänavu on sellega vastupidi.



Rahulolu linna juhtimise osas, mis hõlmab nii linnavalitsuse kui –volikogu tegevust, jääb samale tasemele nagu eelmisel aastal ehk 3,1 palli.



Pingerea alumise otsa moodustavad linnas töö leidmise võimalused, mis on aastaga 0,2 palli võrra langenud. Samuti kuuluvad viimaste hulka eriarsti kättesaadavus ning kõnni- ja sõiduteede olukord. Ainuke valdkond, kus on kolme aasta jooksul muutusi toimunud ja seda negatiivsema poole pealt, on Kuressaare linn kui töökoht – vastajad hindasid seda 2,9 palli vääriliseks.



Kolm kõige olulisemat probleemi, millele tuleks Kuressaares kõige rohkem tähelepanu pöörata, on linlaste arvates sõiduteede remont ja korrashoid ning arstiabi kättesaadavus. Mõnevõrra üllatuslikult järgnes neile kahele linna üldine heakord.



Volikogu liige Reet Tuisk tegi ettepaneku, et edaspidi ei peaks küsitluses olema tervishoiu kvaliteedi mõõdikut. “Kvaliteeti pole inimesed võimelised enda peal hindama, selle jaoks on auditi komisjonid. Elanikud panevad selle kättesaadavusega ühte patta,” leidis Tuisk.



Volikogu liige Anton Teras pakkus välja muuta küsitluse skaala kas viie- või kümnepalliseks, sest nelja palliga on keeruline hinnangut anda.



Volikogu liige Argo Kirss ei saanud aru, et kui vastaja ei olnud rahul või pigem ei olnud, nõuti vastajalt tingimata sellele põhjendust, aga kui inimene oli rahul, siis ta põhjendust anda ei saanud, isegi kui ta seda soovis. “Põhjuse mitteütlemise võimalus võib tulemust kallutada,” arvas Kirss.



