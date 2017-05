Uudised

Linnavalitsus pani lasteaia ehituse rahaga puusse

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 27. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäevasel Kuressaare linnavolikogu istungil selgus, et linnavalitsus arvutas Pargi lasteaia rekonstrueerimiseks ette nähtud summa esialgu tegelikust ligi kaks korda väiksemaks.



Kuressaare linna eelarvestrateegiasse 2017–2020 oli algselt planeeritud Pargi lasteaia rekonstrueerimise maksumuseks aastatel 2017–2018 kokku 2 miljonit eurot, millest 2017. aastaks kavandati 200 000 eurot ja 2018. aastaks 1,8 miljonit eurot.



Nüüdseks on aga selgunud, et Pargi lasteaia rekonstrueerimine läheb maksma 3,5 miljonit eurot.



Linnavolikogu liige Anton Teras tahtis teada, millal koostati investeeringute tabel, kus Pargi lasteaia rekonstrueerimise maksumus on 1,8 miljonit eurot ja kes 75 protsendiga mööda pani?



Linnapea Madis Kallase sõnul koostati investeeringute tabel 2016. aasta algul, mil hinnangu andsid koostööna linnavalitsuse haridusosakond ja ehitusosakond. “Kuna objekti maht suurenes üle 1000 ruutmeetri ning muutus ka hooviala planeerimine, siis ei olnud kõiki asju võimalik ette näha,” põhjendas Kallas.



Ruutmeetreid tuli juurde



Pargi lasteaia suletud netopind enne rekonstrueerimist on ehitusregistri andmetel 1081,5 ruutmeetrit. Rekonstrueeritud lasteaia netopind uue ehitusprojekti andmetel on aga 2166,7 ruutmeetrit. Esialgses ehitustööde maksumuses ei kajastunud ka õueala (mänguväljakute) maksumus.



Ruutmeetrite suurenemisest, õueala investeeringu lisandumisest ning ehitushindade kallinemisest on tingitud täiendav investeeringuvajadus, mistõttu linn lükkas edasi Kuressaare linnastaadioni teise ehitusetapi rekonstrueerimise summas 1,45 miljonit eurot ning suunab vabaneva raha Pargi lasteaia rekonstrueerimiseks.



Muudatuse tulemusena on Kuressaare Pargi lasteaia kogumaksumus 3,5 miljonit eurot ja linnastaadioni teise etapi ehituse maksumus 1,55 miljonit eurot.



Kas varem polnud ettekujutust?



Ent sisend ehk rahaline arvestatav maht anti juba üle-eelmise linnavalitsuse ajal 2013. aastal.



“Kas eelmise aasta algul ei olnud teil veel ettekujutust, millises mahus see saab olema?” sekkus Anton Teras. Linnapea tunnistas, et sellises mahus tõesti ei olnud.



Volikogu liige Jaanus Tamkivi tundis huvi, kes sisendi ümber keeras.



“Lähtusime numbritest, mis enne sai pandud, kuid konkreetsed numbrid saime kätte alles siis, kui tehti ideekonkurss ja kalkulatsioonid,” torkas Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker vahele.



Volikogu liige Jaanis Prii pakkus, et pinna suurenemine tulenes kahest asjast – üks oli see, et lasteaiarühmi tehakse juurde, teine sellest, et omal ajal, kui linna ehitus- ja haridusosakond asjaga tegelesid, ei arvestatud, et juurde tuleb tehnoruume, mida lasteaias praegu ei ole.



Kuressaare abilinnapea Tiia Leppiku sõnul läheb tehnoruumide alla oodatust suurem pind ja seetõttu kasvavad ka kulutused, kuid ilma ventilatsiooni väljaehitamata lasteaeda avada ei tohi. “Kuna hooviala asub muinsuskaitsetsoonis, on seal piirangud korrastamiseks. Nii on projekteerimine ja kordategemine oodatust kallim,” ütles Leppik. Samuti ei olevat projekteerija osanud ette nähe, et Saaremaal on ehitamine kallim kui mandril.



Ida-Niidu lasteaed eksitas



“Kas te ei ole üldse vaadanud Ida-Niidu lasteaia mänguväljakute ja lasteaia maksumust, mille ehitas kohalik firma 2015. aastal, et ise seda korrektiivi teha? ” päris Anton Teras linnapealt.



Linnapea Madis Kallase sõnul pimestas linnavalitsust just see, et palju suurem Ida-Niidu lasteaed tuli 2,3 miljonit eurot oodatust odavam. “Kuna Pargi lasteaed on oluliselt väiksem, jäigi ligi 2 miljonit eurot kavasse sisse,” selgitas Kallas.



Volinik Jaanus Tamkivi sai selle peale pahaseks. “Hapu maitse on suus. See pole mitte esimene kord ja kipub linnavalitsuse käekirjaks, et investeeringute numbritele ei saada pihta,” pahandas ta.



Tamkivi nimetas olukorda piinlikuks, sest investeeringute kava on teiste ühinevate omavalitsuste poolt kinnitatud. Nüüd peab uus rahasumma minema uuesti volikogudele kooskõlastamiseks. “Lasteaia vastu keegi vaielda ei saa. Lasteaed tuleb ära teha, aga need asjad ei pea niimoodi käima,” lisas Tamkivi.



Linnavolikogu esimees Toomas Takkis tuletas meelde, et Pargi lasteaia maksumuse sisend tuli endiselt reformierakondlasest abilinnapealt.



“Praegu, aastaid hiljem viidata sellele, et eelmine linnavalitsus on numbrid kirjutanud ja me paneme neli-viis aastat hiljem sama numbri järele, ei ole kompetentse iseloomustusega,” leidis Anton Teras.



