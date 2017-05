Uudised

Linnalapsed viidi maakooli

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Laupäev, 27. mai 2017. Ühislaulmine – Kihelkonna kooli ja Kuressaare gümnaasiumi lapsed esitasid üksteisele tähtsaid laule. Üks neist oli räpp Kihelkonna valla külanimedest. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare gümnaasiumi 3.d klass kolis paariks päevaks väikesesse Kihelkonna kooli, linnulaulu keskele.



Laste arvult väikeses õppeasutuses, aga suureks koolimajaks ehitatud hoones ja hoone ümber on ruumi küll ja veel.



Mõte kutsuda linnakooli üks klass korraks maale tulnud Kihelkonna koolijuhile Kai Kallasele. “Meie peame tõestama, mis me oma majaga teeme. Siin on nii palju häid asju, halba väga vähe, niisiis kutsusimegi linnast ühe klassi siia. Seal on ju kitsas,” rääkis Kai Kallas sellest, kuidas üks linnakooli klass maale “ära eksis”.



KG 3.d klass võitis maakondliku algklasside näitemängude päeva ja neljapäeva õhtul andsid nad ka kohalikele rahvamajas etenduse. Lapsed olnud nii õnnelikud, öelnud vanematele hiljem läbi telefoni, et “nende linnapea tõi meile kommi”.



Esimesel seal viibitud päeval said linnalapsed Kihelkonna kooli päris endale – kohalikud olid kõik Tornimäel võistlemas. Kui on nii väike kool, siis kõik teevadki kõike – võistlevad, laulavad, teevad teatritükke, mängivad pilli. Keegi ei pea jääma kõrvaltvaatajaks.



Õppetundide tarbeks jagati lapsed kolmeks rühmaks. “Nii meie omad kui ka linnalapsed,” lisas õpetaja Liise Kukk. Kümme last oli niisiis korraga tunnis. Tund kestis 20 minutit, seks otstarbeks loodi ühine tunniplaan. Tundideks matemaatika, eesti keel ja muusika. Üks loovaine ja kaks tavalist. Eesti keele tunnis lahatigi suure ja väikese kooli võlu ja valu. “Tegime üheskoos väikesed mõttetalgud,” kõneles Kai Kallas. “Ma lasin kirja panna suure ja väikese kooli head ja vead.” Häid asju olnud väikeses koolis nii palju, aga üks viga ka – suuremas koolis on võimalik leida rohkem sõpru.



Muusikatunnis sai iga laps pilli enda kätte. “Lapsed küsisid – kas mulle ka jagub, aga kas mulle? Ütlesin, et jah, jagub,” rääkis muusikaõpetaja Ursula Jakobson laste rõõmust.



Lastele korraldati ka loodusmatk Kadri Kullapere juhatusel, Anželika Toll tegi lastele fotoringi. Ja ka kartul sai kooliaeda maha. “Linnalapsed said olla nii traktoriroolis kui ka kartuleid maha panna,” sõnas Kai Kallas. Esimese päeva lõpuks korraldati lastele ka grilliõhtu, pärast teatrietendust. Ööbiti võimlas.



Lastele meeldinud Kihelkonnal väga “Laste esimene mulje oli, et, õpetaja, jäämegi siia,” rääkis Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik õpilaste emotsioonidest. “Esimene maakooli kogemus on nii hea ja meie tuleme kindlasti tagasi,” lubas ta Kihelkonna õpetajatele. “Plaanime natuke pikemaks ajaks jääda. Siis saab ka õppimiskogemust rohkem.”



Sügiseks tahab Kihelkonna kool valmis saada ka magamiskohad, niisiis ei pea enam võimlas ööbima. Koolil oleks päris oma magala.



