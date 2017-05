Uudised

Kuressaarest kaduma läinud ratas ilmus välja Randveres

Laupäev, 27. mai 2017.



Politseile anti hiljuti teada Kuressaare ühest trepikojast varastatud tõukerattast.



Mõni päev hiljem ilmus sotsiaalmeediasse teade Lääne-Saare vallas Randvere külas leitud tõukerattast.



“Politsei on selgeks teinud isiku, kelle abil ratas Randveresse jõudis,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak. Kuna aga näppaja on noorem kui 14 aastat, siis juhtumi puhul menetlust sel korral ei alustatud kuid, kuid politsei on asjaosalistega vestelnud.



