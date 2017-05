Uudised

Metsaomanikud said hüvitist

Laupäev, 27. mai 2017.



Erametsakeskuse toetuste üksuse andmetel on esialgse seisuga Natura taotluse esitanud 5244 metsaomanikku ning taotluste kogusumma on ligi 4,8 miljonit eurot.



Esialgsetel andmetel oli Saaremaalt taotlejaid üle 470, hüvitist küsiti umbes 6280 hektarile. “Taotletud hüvitise summasid me veel täpsustada ei saa, kuna andmed on esialgsed,” teatas Erametsakeskuse esindaja Kertu Kekk.



Kokku taotleti üle Eesti hüvitist 66 300 hektarile, millest 16 000 hektarit asuvad sihtkaitsevööndis ja 50 300 piiranguvööndis.



Sellest aastast oli hüvitist võimalik taotleda ka neil metsaomanikel, kes aitavad kaasa unikaalsete või ohus olevate loodusväärtuste kaitsmisele sihtkaitsevööndites väljaspool Natura ala. Varem sellistel aladel looduskaitseliste piirangute järgimise eest hüvitist ei makstud.

