MEIE MAA TV: Talupidaja üllatus: kitsedel kaks paari kolmikuid

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 26. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Tõnija külas Alga talu väikeses laudas tõid kaks kitse tänavu kahe päeva jooksul ilmale kuus kitsetalle. Talu perenaine Edna Nook kinnitas, et kaks paari kolmikuid oli tema jaoks suur üllatus. Varem ei ole tema kitsed kolmikuid ilmale toonud.



„Üldiselt tuleb kitsedel kolmikuid ikka ette, aga ma poleks sõukest asja küll oskand arvata, et ühed tulid ära ja järgmise hommiku teised. Valgel tulid ära ja pruunil tulid järgmisel hommikul kotstik! Ma tuli lauta ja mõtlesin, et misasja. Mis seal toimub? Muudkui tuleb. Lõpuks lõppes ära – kolm tükki!“ rääkis Edna.







Et kitsemamma võttis kohe omaks kaks poega, hakkas Edna ühte lutipudelist toitma.



„Hakkasin piima andma ja asi oli kohe viis,“ seletas perenaine. Veel ühe uue ilmakodaniku võttis oma hoole alla teine kits, kelle talled poegimisel kahjuks ellu ei jäänud.



Talled on nii sõbralikud, et üritavad isegi kolmekesi sülle ronida ja vahel lähevad tähelepanu pärast omavahel suisa kaklemagi.



„Hall on kange pugema. No ta peab saama. Kui keegi on enne süles, siis ta läheb ja ajab selle minema,“ rääkis Edna.



Poole aasta eest sai talus endale uue elupaiga ka lehm Triinu, kes kitsetalledega hästi läbi saab. Perenaise sõnul söövad nad lehmaga ühest sõimest. Ka Triinu on oma eluga rahul ja tema tervis on tunduvalt parem. Karv läigib, kaalu on juurde tulnud ja peagi saavad korda ka lehma sõrad. Triinu on väga lastesõbralik ja laseb ka Edna lastelastel ennast kammida ning isu on tal samuti hea.



Siiani astub Ednale juurde inimesi, kes küsivad lehma tervise kohta ja elavad Triinule kaasa. Perenaine plaanib lehma tervise üle kontrollida ja pole siiani matnud maha mõtet, et lehm võiks tuua ilmale veel ühe vasika, sest tervis on tal hea.



Hommikul võtavad kitsed laudas Edna vastu suure rõõmuga. Esmalt ootab neid leib, siis saavad talled piima, edasi heina ja vett ning õhtul jahu. Nimesid kitsetalledel veel ei ole.



Üks kitsetall leidis endale uue kodu Leisis, tema nimeks sai Toomas Hendrik. Tema oli kahest paarist kolmikutest ainuke isane.



Edna lapselapsed on küll talledele nimesid pakkunud, kuid kindlaid nimesid veel paika pandud ei ole. Edna ise ootab juba aega, mil talled piisavalt suured on ja ta taas oma hommikukohvi peale kitsepiima lubada saab.



