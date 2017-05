Uudised

Ilmajaam sai paika

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 26. mai 2017. Toivo Abel paigaldas eile Kuressaarde ilmajaama, mis hakkab mõõtma õhutemperatuuri ja õhuniiskust. FOTO: Sigrid Osa Kuressaarde paigaldati eile ilmajaam, mille asukohaks on Pikk tn 61 ja Tehnika 5 vaheline maa-ala, mis kuulub Saaremaa tarbijate ühistule. Asukoha valis välja keskkonnaameti ilmavaatluste osakond. Leping maa-ala kasutamiseks on olemas.



Ehitus läks maksma ligi 3400 eurot ja ilmajaama seade ise 6200 eurot. Seadme paigaldas keskkonnaagentuur ning see vastab kõigile tingimustele ja parameetritele.



Seadme seadis paika keskkonnaameti haldus- ja tehnikaosakonna peaspetsialist Toivo Abel. Ta tunnistas, et Roomassaare ilmajaama temperatuurid rääkisid tõesti tihi teist keelt kui kohalikud inimesed, sest meri mõjutab temperaturi.



Säärase ilmajaama paigaldamine võtab aega ühe tööpäeva. Eelseadistatud ilmajaam hakkas andmeid Tallinna serverisse saatma juba eile. Millal andmed kodulehele jõuavad, ei ole veel täpselt teada.



“Loodame ilmajaama avada mai lõpus või juuni alguses,” ütles projektijuht Tiit Kaasik.



Eestis ongi enamasti kasutuses Vaisala-tüüpi jaamad. Alles jääb ka Roomassaare ilmajaam. Seal mõõdetakse edasi tuult, erinevaid päikeseandmeid ja õhurõhku. Uus jaam mõõdab õhutemperatuuri ja -niiskust. Ehitus läks maksma ligi 3400 eurot ja ilmajaama seade ise 6200 eurot. Seadme paigaldas keskkonnaagentuur ning see vastab kõigile tingimustele ja parameetritele.Seadme seadis paika keskkonnaameti haldus- ja tehnikaosakonna peaspetsialist Toivo Abel. Ta tunnistas, et Roomassaare ilmajaama temperatuurid rääkisid tõesti tihi teist keelt kui kohalikud inimesed, sest meri mõjutab temperaturi.Säärase ilmajaama paigaldamine võtab aega ühe tööpäeva. Eelseadistatud ilmajaam hakkas andmeid Tallinna serverisse saatma juba eile. Millal andmed kodulehele jõuavad, ei ole veel täpselt teada.“Loodame ilmajaama avada mai lõpus või juuni alguses,” ütles projektijuht Tiit Kaasik.Eestis ongi enamasti kasutuses Vaisala-tüüpi jaamad. Alles jääb ka Roomassaare ilmajaam. Seal mõõdetakse edasi tuult, erinevaid päikeseandmeid ja õhurõhku. Uus jaam mõõdab õhutemperatuuri ja -niiskust.

Veel artikleid samast teemast »