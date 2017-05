Uudised

Külakärajad tõstavad häält

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 26. mai 2017. Kaupo Vipp. Juba sel laupäeval kogunevad kõik külaelu toimimisest huvitatud inimesed Triigi Filharmoonia hoonesse, et üritusel “Saaremaa külade kärajad” arutleda ühiselt hetkel inimeste kirgi kütvatel teemadel.



Päeva alustatakse Saaremaa aasta küla 2017 tiitliga pärjatud Roobaka külastamisega. Seejärel kogunetakse Triigi Filharmoonia hoonesse, kus avasõnad ütlevad Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ja Eesti külaliikumise Kodukant esindaja Merle Mägi.



Päeva moderaator ja MTÜ Saarte Koostöökogu juhatuse liige Koit Kelder räägib, kuidas ajada suures vallas kogukondade asja. Seejärel saab jälgida väliseestlase, Eesti aukonsuli ja maaelu nõustaja Gotlandil Riina Noodapera videoettekannet. Viimane räägib Gotlandi näitel omavalitsuste liitumisest, mis on ajaga muutunud, samuti annab ta saarlastele soovitusi.



Pärast virgestuspausi võtab sõna Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu, kes räägib lahti ühinemise teemasid külade vaatevinklist.

“Eks põhisõnum on ikka selles, et tuletan meelde, mida ühinemislepingus räägitakse nn kohalikust regionaalsest aspektist. Teiseks kirjeldan, mis kohalikku elu puudutavatest teemadest on ühinemise ettevalmistamisel läbi kõlanud,” selgitas ta.



Seejärel teeb MTÜ Randvere Heaks eestvedaja ja Viira külavanem Hanna Saar kokkuvõtte külavanemate küsitlusest.



Torgu vallavolikogu liige ja Torgu kuningriigi vardjas Kaupo Vipp võtab sõna teemal “Elu säilimise võimalikkusest maal”. “Kuna kohalikud omavalitsused sisuliselt kaotatakse ära, tuleb kohalikke üles kutsuda aktiivsust välja näitama,” õhutas ta.



Vipp rõhutas, et kogukond peab ise organiseeruma, sest reformi käigus toimub võimu tsentraliseerumine. “Kui parteid hakkavad tegutsema, on ilmselge, et nad vajavad elektoraati, mis asub aga tihendatud piirkonnas. Kui

äärealadele enam sõnavõtjaid ei jää, on tulevik üsna kurb.”



Lisaks hoiatas ta, et kui kogu tähelepanu koondub keskustesse ja ääremaastumine kiireneb, muutub elu säilimine maal üldse küsitavaks. Päeva alustatakse Saaremaa aasta küla 2017 tiitliga pärjatud Roobaka külastamisega. Seejärel kogunetakse Triigi Filharmoonia hoonesse, kus avasõnad ütlevad Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ja Eesti külaliikumise Kodukant esindaja Merle Mägi.Päeva moderaator ja MTÜ Saarte Koostöökogu juhatuse liige Koit Kelder räägib, kuidas ajada suures vallas kogukondade asja. Seejärel saab jälgida väliseestlase, Eesti aukonsuli ja maaelu nõustaja Gotlandil Riina Noodapera videoettekannet. Viimane räägib Gotlandi näitel omavalitsuste liitumisest, mis on ajaga muutunud, samuti annab ta saarlastele soovitusi.Pärast virgestuspausi võtab sõna Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu, kes räägib lahti ühinemise teemasid külade vaatevinklist.“Eks põhisõnum on ikka selles, et tuletan meelde, mida ühinemislepingus räägitakse nn kohalikust regionaalsest aspektist. Teiseks kirjeldan, mis kohalikku elu puudutavatest teemadest on ühinemise ettevalmistamisel läbi kõlanud,” selgitas ta.Seejärel teeb MTÜ Randvere Heaks eestvedaja ja Viira külavanem Hanna Saar kokkuvõtte külavanemate küsitlusest.Torgu vallavolikogu liige ja Torgu kuningriigi vardjas Kaupo Vipp võtab sõna teemal “Elu säilimise võimalikkusest maal”. “Kuna kohalikud omavalitsused sisuliselt kaotatakse ära, tuleb kohalikke üles kutsuda aktiivsust välja näitama,” õhutas ta.Vipp rõhutas, et kogukond peab ise organiseeruma, sest reformi käigus toimub võimu tsentraliseerumine. “Kui parteid hakkavad tegutsema, on ilmselge, et nad vajavad elektoraati, mis asub aga tihendatud piirkonnas. Kuiäärealadele enam sõnavõtjaid ei jää, on tulevik üsna kurb.”Lisaks hoiatas ta, et kui kogu tähelepanu koondub keskustesse ja ääremaastumine kiireneb, muutub elu säilimine maal üldse küsitavaks.

Veel artikleid samast teemast »