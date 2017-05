Uudised

Louis Kahni portree sõidab täna pealinna

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 26. mai 2017. Eile võttis galerist Lii Pihl saarlase Louis Kahni portreepildi Kuressaare raekoja seinalt maha. FOTO: Valmar VOolaid Täna jõuab Kuressaare linnale kuuluv maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni portreepilt Tallinnasse arhitektuurimuuseumi, kus 31. mail avatakse arhitekti loomingu avalik esmaesitlus.



Portree maalis Kahni tütar Alexandra Tyng ning kinkis selle 2006. aastal Kuressaare linnale. Kunstnik on oma isa kujutanud Tallinnas järgmisel nädalal avatava näituse keskse hoone ja Kahni peateose, Jatiya Sangsad Bhabani ees.



Tegemist on maailma VIII suurima demokraatia seadusandliku hoone, Bangladeshi parlamendiga, mille arhitektuuris on mitmed uurijad märganud allusioone, mõningatel hinnangutel isegi kõige otsesemaid, Kuressaare linnusele.



“On tunda, et Kahni müstiline päritolu on saamas tema isiku käsitlemisel uueks põnevaks avastuste suunaks ning kahtlematult pakub see suurepäraseid võimalusi Saaremaa tutvustamisel,” ütles Meie Maale kunstiteadlane Heie Treier.



Näitusega tutvustatakse tõenäoliselt maailma tuntuimat saarlast laiemale publikule ning Eesti külalistele, keda ainuüksi eesistumise ajal oodatakse Eestisse ca 10 000. Näitus on osa Kahni ühingu algatatud laiemast protsessist, kus uurimistöö raames esitatakse küsimusi Kahni arhitektuuri ja Kuressaare lossi seostest. Näitus jääb avatuks 20. augustini.



