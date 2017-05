Uudised

Sõjavara Selts soovib Orissaarde Vabadussõja mälestussammast

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 26. mai 2017. Sellisena näeks Vabadussõja mälestussammas välja Orissaare keskväljakul. Fotomontaaž: Saaremaa Sõjavara Selts Saaremaa Sõjavara Selts tegi Orissaare vallale ettepaneku rajada seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga Orissaare keskväljakule Vabadussõja mälestussammas.



“Mälestussammas oleks austusavaldus Ida-Saaremaa ja Muhumaa meestele, kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest Vabadussõjas. Sambale võib lisada ka nimetahvlid,” pakkus Saaremaa Sõjavara Seltsi juht Margus Sinimets Orissaare vallale saadetud kirjas.



Planeeritav mälestussammas võiks tema arvates olla Pankjavitsas 1932. aasta 25. septembril avatud Vabadussõja samba koopia. Kuna Pankjavitsa jääb Venemaa aladele ja sammast ei õnnestu tema endises asukohas taastada, sai Saaremaa Sõjavara Selts nõusoleku mälestussamba ennistamiseks Eesti Muinsuskaitse Seltsilt.



Orissaare vallavalitsuse ehitusnõunik Martin Käärid arvas valla allasutuste juhtide viimasel koosolekul, et keskväljakule püstitamiseks ei pruugi muinsuskaitseamet nõusolekut anda, kuna tegemist on stalinistliku arhitektuuri kompleksiga. Ka valla teiste allasutuste juhid olid kahtleval seisukohal, kas mälestussammas keskväljakule sobiks.



Orissaare vallavanema Vello Runthali sõnul võib vallavalitsus veel enne aasta lõppu keskväljaku detailplaneeringuga kindlaks teha, kas mälestussammast oleks võimalik sinna püstitada või mitte. Alternatiivsete variantidena võiks kõne alla tulla mõni muu paik, näiteks laululava juurde, ent kuhugi tagahoovi mälestussammast peitu panna ei ole ka mõtet.



“Samas oleks mälestussamba puhul tegemist kohaga, kus saaks näiteks 24. veebruaril üritusi korraldada ja noortes isamaalisust sütitada. Praegu ei ole meie piirkonnas ühtegi Eesti Vabariigi eelmise iseseisvuse aegset mälestussammast,” rääkis Runthal. Tõsi küll, paar aastat tagasi avati Pahilas metsavendade auks mälestuskivi, aga see asub metsas ega ole logistiliselt kohaleminekuks eriti sobiv. “Mälestussammas oleks austusavaldus Ida-Saaremaa ja Muhumaa meestele, kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest Vabadussõjas. Sambale võib lisada ka nimetahvlid,” pakkus Saaremaa Sõjavara Seltsi juht Margus Sinimets Orissaare vallale saadetud kirjas.Planeeritav mälestussammas võiks tema arvates olla Pankjavitsas 1932. aasta 25. septembril avatud Vabadussõja samba koopia. Kuna Pankjavitsa jääb Venemaa aladele ja sammast ei õnnestu tema endises asukohas taastada, sai Saaremaa Sõjavara Selts nõusoleku mälestussamba ennistamiseks Eesti Muinsuskaitse Seltsilt.Orissaare vallavalitsuse ehitusnõunik Martin Käärid arvas valla allasutuste juhtide viimasel koosolekul, et keskväljakule püstitamiseks ei pruugi muinsuskaitseamet nõusolekut anda, kuna tegemist on stalinistliku arhitektuuri kompleksiga. Ka valla teiste allasutuste juhid olid kahtleval seisukohal, kas mälestussammas keskväljakule sobiks.Orissaare vallavanema Vello Runthali sõnul võib vallavalitsus veel enne aasta lõppu keskväljaku detailplaneeringuga kindlaks teha, kas mälestussammast oleks võimalik sinna püstitada või mitte. Alternatiivsete variantidena võiks kõne alla tulla mõni muu paik, näiteks laululava juurde, ent kuhugi tagahoovi mälestussammast peitu panna ei ole ka mõtet.“Samas oleks mälestussamba puhul tegemist kohaga, kus saaks näiteks 24. veebruaril üritusi korraldada ja noortes isamaalisust sütitada. Praegu ei ole meie piirkonnas ühtegi Eesti Vabariigi eelmise iseseisvuse aegset mälestussammast,” rääkis Runthal. Tõsi küll, paar aastat tagasi avati Pahilas metsavendade auks mälestuskivi, aga see asub metsas ega ole logistiliselt kohaleminekuks eriti sobiv.

Veel artikleid samast teemast »