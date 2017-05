Uudised

Maakonnas 20 medalisti

Reede, 26. mai 2017.



Autor: MM Reede, 26. mai 2017. Foto on illustratiivne. Taas on käes aeg, mil abituriendid on jõudnud ühes eluetapis koolitee lõppu. Kellel järgneb sellele ülikool, kellel rakenduskõrgkool, ametikool või hoopis tööle asumine, näitab tulevik.



Nagu tavaks on saanud, pälvivad tublimad õpilased oma ponnistuste eest medali. Kuigi praegu on osas koolides veel mõned tööde kaitsmised või eksamid toimumata, on sel korral oodata Saaremaale kuut kuld- ja 14 hõbemedaliga lõpetajat.



