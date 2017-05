Uudised

Keskerakonna Saaremaa juhatus otsust ei teinud

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 26. mai 2017. Janne Nurmik. Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liikmed ei langetanud kolmapäeva õhtul toimunud koosolekul ühist otsust, kas kandideerida erakorralisel konverentsil piirkonna uude juhatusse.



Kell seitse õhtul alanud ja mitu tundi kestnud koosolek lõppes hilja. “Piirkonna juhatuse liikmed leidsid, et meist igaüks langetab oma südametarkuse ja mõttehelguse järgi lõpliku otsuse, kas kandideerida taas juhatusse või mitte, 3. juuniks, erakorralise konverentsi toimumise ajaks,” ütles Keskerakonna Saaremaa piirkonna senine juht Janne Nurmik.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus peatas oma volitused 7. mai otsusega kuni piirkonna erakorralise koosoleku toimumiseni tekkinud vastuolude tõttu Keskerakonna peakontoriga. Lähtudes sellest, et Saaremaa piirkonna tegevus peab jätkuma, otsustas Keskerakonna juhatus 3. juunil kokku kutsuda piirkonna erakorralise konverentsi. Kell seitse õhtul alanud ja mitu tundi kestnud koosolek lõppes hilja. “Piirkonna juhatuse liikmed leidsid, et meist igaüks langetab oma südametarkuse ja mõttehelguse järgi lõpliku otsuse, kas kandideerida taas juhatusse või mitte, 3. juuniks, erakorralise konverentsi toimumise ajaks,” ütles Keskerakonna Saaremaa piirkonna senine juht Janne Nurmik.Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus peatas oma volitused 7. mai otsusega kuni piirkonna erakorralise koosoleku toimumiseni tekkinud vastuolude tõttu Keskerakonna peakontoriga. Lähtudes sellest, et Saaremaa piirkonna tegevus peab jätkuma, otsustas Keskerakonna juhatus 3. juunil kokku kutsuda piirkonna erakorralise konverentsi.

Veel artikleid samast teemast »