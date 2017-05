Uudised

Lääne-Saare vald palkab ühinemise IT-arendusjuhi

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 26. mai 2017. Lääne-Saare vallavolikogu otsustas kolmapäeval, et võtab ühinevate Saaremaa omavalitsuste juhtrühma palvel palgale infotehnoloogia arenduse juhi, kelle palk kaetakse esialgu Lääne-Saare valla eelarvest.



Uue töökoha loomine juba enne ühinemist on valla hinnangul vajalik, kuna IT-valdkonna koordineerimine on väga mahukas töö ning ühinevatel omavalitsustel puudub võimalus sellega tegeleda. Samas peab alates järgmise aasta 1. jaanuarist tulevasel Saaremaa vallal olema toimiv IT-lahendus.



“IT-lahendusega ei saa oodata nii kaua, kuni tekib uus omavalitsus, kes hakkaks IT-arendusjuhi kohale välja kuulutama konkurssi ja sellele kohale sobivat inimest otsima,” selgitas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks vallavolikogu istungil.



IT-arendusjuht asuks tööle augustis või septembris, sõltub sellest, kui kiiresti Lääne-Saare vald suudab konkursiga ühele poole saada.



IT-arendusjuhi ülesandeks on omavalitsuste ühinemisel IT-valdkonna koordineerimine ja korraldamine. Pärast ühinemist hakkab IT-arendusjuht tegelema informaatikaalase strateegia kujundamise ja arengu tagamise, informaatika valdkonna üldjuhtimise, uue ametiasutuse erinevate valdkondade IT-alaste projektide juhtimise ja infoturbega. Pärast omavalitsuste ühinemist jätkab IT-arendusjuht tööd Saaremaa vallas.



