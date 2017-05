Uudised

Pargiteede korrastamine tekitas pahameelt

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 26. mai 2017. FOTO: Tambet Allik Kuressaare linnavolikogu liige Piret Sarjas tõi eilsel volikogu istungil välja, et paljud linlased on ette heitnud kaasava eelarve ettepanekutesse lisatud linna halduses oleva lossipargi teede korrastamise.



“Kuna tegemist on linna maaga ja linn hoiab seda korras, ajas see sõna otseses mõttes inimestel harja punaseks,” ütles Sarjas eilsel volikogu istungil. Pealegi on Kuressaare linnal olemas projekt, mille alusel pargiteid korrastada.



Nimelt sätestab Kuressaare linnavolikogu tänavu 23. märtsi määrusega kehtestatud kaasava eelarve kord, et kaasava eelarve objektiks ei ole linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul tekitasid mainitud määrusesse lisatud muudatused linnavalitsusesiseselt palju kõneainet. “Sarnaseid näiteid on veel, mis kaasavasse eelarvesse esitati. Me ei suutnudki seda teemat üks ühele ära lahendada,” tunnistas Kallas.



Samas ei saa pargiteid pidada ainuüksi linna maaks, sest tegemist on üldkasutatava territooriumiga, pealegi looduskaitseobjektiga. “Me ei osanud kõiki nüansse ette näha. Eks elu õpetab. Kaasav eelarve on niivõrd uus protsess. Eelmisel aastal oli kõik lubatud, aga siis tekkis jälle teine probleem,” lisas Kallas.



Ka volikogu liige Jaanis Prii on kuulnud, et nii mitmedki on vaidlustanud lossipargi teede korrastamise. “Eks see oli ka volikogu viga. Oleks pidanud määrusesse panema eraldi linna ja siis hallatavad asutused,” möönis Prii.



