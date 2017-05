Uudised

Tunnustati pea 100 tublit noort

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 26. mai 2017. Imeliine Mändar saavutas nii maakondlikul kui üleriigilisel kodundusolümpiaadil esimese koha. Tunnustuse andsid üle Raivo Peeters ja Jüri Saar (vasakul). FOTO: Valmar Voolaid Eile Kuressaare kultuurikeskuses toimunud vastuvõtul tunnustati käesoleval õppeaastal aineolümpiaadidel, uurimistööde konkurssidel ning kutsehariduse ja kultuurivaldkonnas häid tulemusi saavutanud õpilasi ja nende juhendajaid.



Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud 94 õpilast ja 71 juhendajat maakonna 13 koolist. Üleriigilistel aineolümpiaadidel jõudis esimese kümne hulka üheksas ainevaldkonnas 32 õpilast seitsmest koolist. Lisaks saavutati ridamisi kõrgeid kohti üleriigilisel keskkonnaalasel konkursil.



Maakonna olümpiaadi võitjaid on kokku 55 õpilast 18 ainevaldkonnas. Üks õpilane tuli võitjaks neljas, kaks õpilast kolmes ja kaheksa õpilast võitis olümpiaadi kahes aines.



Arvukalt vabariiklikku tunnustust pälvisid ka etlejad, näitlejad, moekunstnikud, solistid ja interpreedid. Jätkuvalt näitasid oma professionaalsust erinevatel kutsevõistlustel ametikooli õpilased. Saarlased esindavad Eestit ka First Lego Liiga avatud Euroopa meistrivõistlustel Taanis.



„See tõestab järjekordselt, et tublisid tegijaid jätkub meil pea igasse maakonna nurka,“ oli üritust sisse juhatanud Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja maavanema ülesannetes Raivo Peeters rahul. „See on väga lakooniline ülevaade meie selle õppeaasta saavutustest, mis oleksid võimatud ilma juhendajateta.“



2016/17. õppeaasta parimaks juhendajaks tunnistati järjekordselt Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter.



Meeleolukas sissejuhatus



Üritust alustati Kuressaare muusikakooli saksofoniansambli etteastega. Ansambli juhendaja ja liige Matis Männa oli spetsiaalselt tänavustele võitjatele seadnud pala „Vikerkaar“, mida esitasid temaga koos Carlos Liiv, Angela Avik, Emili Gabriela De Oliveira ja Imeliine Mändar.



Pärast seda tõdes Peeters, et käesoleva õppeaasta suured tegemised on põhiliselt tehtud. „Jäänud on veel seitse koolipäeva, lõpuklassidel mõned eksamid ja oodatud suvevaheaeg ongi käes,“ sõnas ta, lisades, et juba üle 30 aasta on igal kevadel tunnustatud tublisid õpilasi ja nende juhendajaid, kes on oma tegemistega kodusaarele kuulsust toonud.



Seejärel tõstsid saksofonimängijad kohalolijate tuju kõigile tuntud Addamsite suguvõsa tunnusmuusikaga, millele ärgitati noored kaasa nipsutama.



Saaremaa omavalitsuste liidu esimees, Kuressaare linnapea Madis Kallas lisas omalt poolt, et kohal olnud aktiivsetele noortele ja juhendajatele on see aasta olnud väga tegus ja tulemuslik ning kindlasti andnud küllalt uusi kogemusi ja teadmisi.



„Aineolümpiaadidel ja konkurssidel osalemisel tulevadki mängu teadmised, huvi, andekus ja õppimissoov – omadused, mis tulevad kasuks ka pärast kooli,“ rõhutas ta. „Osavõtt ja selleks valmistumine õpetab eristama olulist ja arendab analüüsimisoskust.“



SA Saaremaa Fondi juhatuse liige Jüri Saar selgitas, et 18 aastat tagasi tekkis kolmel mehel idee panna oma säästud raha teenima ja saadud intresse kasutada hariduse toetamiseks. „Esimesed kümme aastat toetasime elukestvat õpet, viimased viis olümpiaadide parimaid,“ lausus ta.



Kuigi fondi partner maavalitsus paari kuu pärast kaob, kinnitas Saar, et nemad selle pärast püssi põõsasse ei viska. „Lapsed ja olümpiaadid jäävad ning kinnitan, et fond on ka edaspidi nõus toetama.“



Üleriigilistel aineolümpiaadidel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ja nende parimat juhendajat toetavad SA Saaremaa Fond, Saaremaa omavalitsuste liit ja AS Rahva Raamat stipendiumi või raamatupoe kinkekaardiga.



Vastuvõttu ilmestasid lisaks saksofoniansamblile ka Leisi keskkooli õpilaste etteasted. Tunnustuse saanud noorte nimekirjad leiad Meie Maa veebist.



Üleriigilised olümpiaadid:



Kodundusolümpiaad



I koht – Imeliine Mändar, Kärla PK (juh Margit Lindau ja Krista Mändar)

Bioloogiaolümpiaad (põhikooliaste)

II koht – Martin Vesberg ja Liisa Õunpuu, SÜG (juh Inge Vahter)

III koht - Marleen Vahu, SÜG (juh Inge Vahter)



Emakeeleolümpiaad



IV koht - Liisa Õunpuu, SÜG (juh Aina Seppel)

Kunstiolümpiaad (põhikooliaste)

IV koht - Saara Väli, OG (juh Katrin Vaher)



Üleriigilise keskkonnaalase konkursi tulemused:

Põhikooliaste



I koht – Kristo Kakkum (Aste PK) ja Catrhin Benita Poopuu (SÜG) tööga „Mäger (Meles meles): bioloogia. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal“ eest (juhÜlle Soom, Inge Vahter)

II koht - Marie Eike Rebane (SÜG) tööga „Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa randades“ eest (juh Inge Vahter)

II koht – Gendra Allikmaa ja Huberta Karma (SÜG) tööga „Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier ́ kiirgusmõõtjaga“ eest (juh Inge Vahter, Indrek Peil)

III koht – Liisa Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu (SÜG) tööga „Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare maakonnas“ eest (juh Inge Vahter, Sirje Azarov).



Gümnaasiumiaste



I koht – Brita Laht (SÜG) tööga „Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas“ eest (juh Riinu Härmas ja Tartu ülikoolist Anne Menert)

III koht – Britha Kuldsaar (SÜG) tööga „Vaktsineerimine – poolt ja vastu Kuressaare

elanikkonna seas“ eest (juh Inge Vahter)



Maakonna aineolümpiaadide võitjad:

Karl Viik (SÜG 11. kl) matemaatika, füüsika, keemia, lingvistika

Emilia Rozenkron (SÜG 11. kl) geograafia, bioloogia, inglise keel

Mari Kolk (SÜG 12. kl) keemia, bioloogia, emakeel

Cariina Latkin (Valjala PK 6. kl) õpioskused, inimeseõpetus

Voldemar Kirss (SÜG 7. kl) emakeel, loodusteadused

Triinu-Liis Torri (Kärla PK 8. kl) matemaatika, füüsika

Karl Lember (Valjala PK 9. kl) ühiskonna- ja tehnoloogiaõpetus

Janely Rüdein (KG 10. kl) keemia, emakeel

Karl Hendrik Tamkivi (SÜG 10. kl) bioloogia, keemia

Liisa Veliste (SÜG 10. kl) emakeel, inglise keel

Mari Tiitson (SÜG 11. kl) bioloogia, inglise keel



Kutsehariduse ja kultuurivaldkonna parimad



Maarja Maripuu (juh Ülle Tamsalu) Kuressaare ametikool, III kursus, koka eriala

III koht: Euroopa Hotelli ja Turismikoolide Ühenduse (AEHT) 29. aastakonverentsi raames toimunud barista kutsevõistlus, 24.-28.10.2016, London

Katriin Soon (juh Halliki Väli) Kuressaare ametikool, II kursus, koka eriala

III koht: Rahvusvaheline kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares 2017“, 16.-17.03.2017, Kuressaare

Hälena Kikerist (juh Halliki Väli) Kuressaare ametikool, II kursus, koka eriala



I koht: Rahvusvaheline kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares 2017“, 16.-17.03.2017, Kuressaare

III koht: Rahvusvaheline kokandusvõistlus „Juust ja rohkem...“, 11.-12.04.2017, Riia

Erika Eding (juh Irina Arhipova) Kuressaare ametikool, III kursus, koka eriala

II koht: Rahvusvaheline kokandusvõistlus „Juust ja rohkem...“, 11.-12.04.2017, Riia

Karl Tamkivi (juh Rita Ilves) SÜG, 10.c kl



I koht: Üleriigiline esseekonkurss „Minu kodu on Eestimaa“ (jaanuar 2017)

Krevera (esindaja Diana Alt) (juh Rita Ilves) SÜG

ERIPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss „Tähetund“, 25.-26.11.2016

Kreputlased (esindaja Kennet Puiestee) (juh Rita Ilves) SÜG

ERIPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss „Tuulelapsed“, 13.-14.01.2017

Martin Vesberg (juh Rita Ilves) SÜG, 7.a kl

ERIPREEMIA: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, Kuressaare

Elo Nõmm (juh Rita Ilves) SÜG, 10.c kl

LAUREAAT: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, Kuressaare

Kirke Medri (juh Rita Ilves) SÜG, 6.b kl

NÄITLEJAPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss, 13.-14.01.2017, Jõgeva

LAUREAAT: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, Kuressaare

GRAND PRIX: Üleriigiline vendade Liivide konkurss, 15.04.2017, Alatskivi

Uku Pokk (juh Maret Aardam) OG, 9. kl



I koht (nooremas vanuseastmes): Vabariiklik etluskonkurss „Koidulauliku valgel“, 12.12.2016, Pärnu

LAUREAAT (keskmises vanuseastmes): Vabariiklik etluskonkurss, 10.02.2017, Kuressaare

Iris Sepping (juh Anne Kann) Muhu põhikool

II koht (8–10-aastased): Vabariiklik noorte klassikalise laulu konkurss „Võluhääl 2016“

Aivo Alas, Madis Pajussaar, Risto Voksepp (juh Toomas Kivi) Kuressaare ametikool, II kursus

I koht: Kutsekoolide autoerialade I kursuste võistkondlik kutsevõistlus, 2.-0.06.2016, Vana-Vigala

Saara Väli (juh Monika Kipper) OG, 8. kl

NÄITLEJAPREEMIA: Põhikoolide kooliteatrite riigifestival 2017, 21.-22.04.2017, Jõhvi

Triinu Opikov, Stella Stepanov, Grete Milpak (juh Ülle Kreos) Kuressaare Vanalinna kool, 9.b kl

III koht: Üle-eestiline ettevõtlusteemaline meeskonnavõistlus Creatlon

Triinu Traumann (juh Ülle Kreos) Kuressaare Vanalinna kool, 9.a kl

II koht: Üle-eestilise ettevõtlusteemalise meeskonnavõistluse Creatlon

Natali Koppel KG, 9.c kl



I koht: moekonkurss „MoeP.A.R.K.“

I koht: moekonkurss „MOELENNUK“

Roosmarii Sarapuu (juh Tiiu Maripuu) SÜG, 7. kl

I koht (IV vanuserühm): Vabariiklik konkurss „Parim noor instrumentalist 2017“, 04.03.2017, Keila muusikakool

Albert Leppik (juh Laine Sepp) SÜG, 5. kl

diplom (4.-6. koht) 13-15-aastaste viiuldajate vanuseaste: VIII rahvusvaheline S. I. Savshinsky nim konkurss, 3.-8.01.2017, Peterburi

Lotta Meet (juh Raili Kaubi) KG, 8.b kl

II koht (noorem vanuseaste): üle-eestiline noorte moekonkurss „MoeP.A.R.K.“, 18.03.2017, Paide

Meeli Kombe (juh Raili Kaubi) KG, 7.b kl

III koht (noorem vanuseaste): üle-eestiline noorte moekonkurss „MoeP.A.R.K.“, 18.03.2017, Paide

Laura-Maria Jõgi (juh Merle Rekaya) KG, 11.c kl

GRAND PRIX ja I koht (vanem vanuseaste): XX konkurss „Koidulauliku valgel“, 12.12.2016, Pärnu Koidula muuseum

Merilin Mälk (juh Helle Rand ja Tuuli Rand) KG, 9.c kl

III koht: Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 7.-9. klasside vanusegrupp, 27.-28.01.2017, Kuressaare gümnaasium

Richard Kesküla (juhendajad mandril ja esindas KG väitlusklubi ) KG, 12. kl



I koht võistkondlikult (võistkond Aviato): Eesti vabariiklik väitlusmeistrivõistlus

Väitluse maailmameistrivõistluste tiimi liige (toimuvad augustis Balil)

II koht spiikrina: English College Open

I koht spiikrina: Poska Impro

II koht spiikrina: KK 2016/17 ÜLDARVESTUS

KG Klemm (juh Olle Arak) KG, 9. kl

II koht ja õiguse esindada Eestit Euroopa meistrivõistlustel Taanis: FIRST LEGO League Eesti meistrivõistlused Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud 94 õpilast ja 71 juhendajat maakonna 13 koolist. Üleriigilistel aineolümpiaadidel jõudis esimese kümne hulka üheksas ainevaldkonnas 32 õpilast seitsmest koolist. Lisaks saavutati ridamisi kõrgeid kohti üleriigilisel keskkonnaalasel konkursil.Maakonna olümpiaadi võitjaid on kokku 55 õpilast 18 ainevaldkonnas. Üks õpilane tuli võitjaks neljas, kaks õpilast kolmes ja kaheksa õpilast võitis olümpiaadi kahes aines.Arvukalt vabariiklikku tunnustust pälvisid ka etlejad, näitlejad, moekunstnikud, solistid ja interpreedid. Jätkuvalt näitasid oma professionaalsust erinevatel kutsevõistlustel ametikooli õpilased. Saarlased esindavad Eestit ka First Lego Liiga avatud Euroopa meistrivõistlustel Taanis.„See tõestab järjekordselt, et tublisid tegijaid jätkub meil pea igasse maakonna nurka,“ oli üritust sisse juhatanud Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja maavanema ülesannetes Raivo Peeters rahul. „See on väga lakooniline ülevaade meie selle õppeaasta saavutustest, mis oleksid võimatud ilma juhendajateta.“2016/17. õppeaasta parimaks juhendajaks tunnistati järjekordselt Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter.Üritust alustati Kuressaare muusikakooli saksofoniansambli etteastega. Ansambli juhendaja ja liige Matis Männa oli spetsiaalselt tänavustele võitjatele seadnud pala „Vikerkaar“, mida esitasid temaga koos Carlos Liiv, Angela Avik, Emili Gabriela De Oliveira ja Imeliine Mändar.Pärast seda tõdes Peeters, et käesoleva õppeaasta suured tegemised on põhiliselt tehtud. „Jäänud on veel seitse koolipäeva, lõpuklassidel mõned eksamid ja oodatud suvevaheaeg ongi käes,“ sõnas ta, lisades, et juba üle 30 aasta on igal kevadel tunnustatud tublisid õpilasi ja nende juhendajaid, kes on oma tegemistega kodusaarele kuulsust toonud.Seejärel tõstsid saksofonimängijad kohalolijate tuju kõigile tuntud Addamsite suguvõsa tunnusmuusikaga, millele ärgitati noored kaasa nipsutama.Saaremaa omavalitsuste liidu esimees, Kuressaare linnapea Madis Kallas lisas omalt poolt, et kohal olnud aktiivsetele noortele ja juhendajatele on see aasta olnud väga tegus ja tulemuslik ning kindlasti andnud küllalt uusi kogemusi ja teadmisi.„Aineolümpiaadidel ja konkurssidel osalemisel tulevadki mängu teadmised, huvi, andekus ja õppimissoov – omadused, mis tulevad kasuks ka pärast kooli,“ rõhutas ta. „Osavõtt ja selleks valmistumine õpetab eristama olulist ja arendab analüüsimisoskust.“SA Saaremaa Fondi juhatuse liige Jüri Saar selgitas, et 18 aastat tagasi tekkis kolmel mehel idee panna oma säästud raha teenima ja saadud intresse kasutada hariduse toetamiseks. „Esimesed kümme aastat toetasime elukestvat õpet, viimased viis olümpiaadide parimaid,“ lausus ta.Kuigi fondi partner maavalitsus paari kuu pärast kaob, kinnitas Saar, et nemad selle pärast püssi põõsasse ei viska. „Lapsed ja olümpiaadid jäävad ning kinnitan, et fond on ka edaspidi nõus toetama.“Üleriigilistel aineolümpiaadidel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi ja nende parimat juhendajat toetavad SA Saaremaa Fond, Saaremaa omavalitsuste liit ja AS Rahva Raamat stipendiumi või raamatupoe kinkekaardiga.Vastuvõttu ilmestasid lisaks saksofoniansamblile ka Leisi keskkooli õpilaste etteasted. Tunnustuse saanud noorte nimekirjad leiad Meie Maa veebist.KodundusolümpiaadI koht – Imeliine Mändar, Kärla PK (juh Margit Lindau ja Krista Mändar)Bioloogiaolümpiaad (põhikooliaste)II koht – Martin Vesberg ja Liisa Õunpuu, SÜG (juh Inge Vahter)III koht - Marleen Vahu, SÜG (juh Inge Vahter)IV koht - Liisa Õunpuu, SÜG (juh Aina Seppel)Kunstiolümpiaad (põhikooliaste)IV koht - Saara Väli, OG (juh Katrin Vaher)I koht – Kristo Kakkum (Aste PK) ja Catrhin Benita Poopuu (SÜG) tööga „Mäger (Meles meles): bioloogia. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal“ eest (juhÜlle Soom, Inge Vahter)II koht - Marie Eike Rebane (SÜG) tööga „Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa randades“ eest (juh Inge Vahter)II koht – Gendra Allikmaa ja Huberta Karma (SÜG) tööga „Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier ́ kiirgusmõõtjaga“ eest (juh Inge Vahter, Indrek Peil)III koht – Liisa Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu (SÜG) tööga „Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare maakonnas“ eest (juh Inge Vahter, Sirje Azarov).I koht – Brita Laht (SÜG) tööga „Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas“ eest (juh Riinu Härmas ja Tartu ülikoolist Anne Menert)III koht – Britha Kuldsaar (SÜG) tööga „Vaktsineerimine – poolt ja vastu Kuressaareelanikkonna seas“ eest (juh Inge Vahter)Karl Viik (SÜG 11. kl) matemaatika, füüsika, keemia, lingvistikaEmilia Rozenkron (SÜG 11. kl) geograafia, bioloogia, inglise keelMari Kolk (SÜG 12. kl) keemia, bioloogia, emakeelCariina Latkin (Valjala PK 6. kl) õpioskused, inimeseõpetusVoldemar Kirss (SÜG 7. kl) emakeel, loodusteadusedTriinu-Liis Torri (Kärla PK 8. kl) matemaatika, füüsikaKarl Lember (Valjala PK 9. kl) ühiskonna- ja tehnoloogiaõpetusJanely Rüdein (KG 10. kl) keemia, emakeelKarl Hendrik Tamkivi (SÜG 10. kl) bioloogia, keemiaLiisa Veliste (SÜG 10. kl) emakeel, inglise keelMari Tiitson (SÜG 11. kl) bioloogia, inglise keelMaarja Maripuu (juh Ülle Tamsalu) Kuressaare ametikool, III kursus, koka erialaIII koht: Euroopa Hotelli ja Turismikoolide Ühenduse (AEHT) 29. aastakonverentsi raames toimunud barista kutsevõistlus, 24.-28.10.2016, LondonKatriin Soon (juh Halliki Väli) Kuressaare ametikool, II kursus, koka erialaIII koht: Rahvusvaheline kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares 2017“, 16.-17.03.2017, KuressaareHälena Kikerist (juh Halliki Väli) Kuressaare ametikool, II kursus, koka erialaI koht: Rahvusvaheline kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares 2017“, 16.-17.03.2017, KuressaareIII koht: Rahvusvaheline kokandusvõistlus „Juust ja rohkem...“, 11.-12.04.2017, RiiaErika Eding (juh Irina Arhipova) Kuressaare ametikool, III kursus, koka erialaII koht: Rahvusvaheline kokandusvõistlus „Juust ja rohkem...“, 11.-12.04.2017, RiiaKarl Tamkivi (juh Rita Ilves) SÜG, 10.c klI koht: Üleriigiline esseekonkurss „Minu kodu on Eestimaa“ (jaanuar 2017)Krevera (esindaja Diana Alt) (juh Rita Ilves) SÜGERIPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss „Tähetund“, 25.-26.11.2016Kreputlased (esindaja Kennet Puiestee) (juh Rita Ilves) SÜGERIPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss „Tuulelapsed“, 13.-14.01.2017Martin Vesberg (juh Rita Ilves) SÜG, 7.a klERIPREEMIA: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, KuressaareElo Nõmm (juh Rita Ilves) SÜG, 10.c klLAUREAAT: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, KuressaareKirke Medri (juh Rita Ilves) SÜG, 6.b klNÄITLEJAPREEMIA: Üleriigiline B. Alveri konkurss, 13.-14.01.2017, JõgevaLAUREAAT: Üleriigiline etlejate konkurss, 10.02.2017, KuressaareGRAND PRIX: Üleriigiline vendade Liivide konkurss, 15.04.2017, AlatskiviUku Pokk (juh Maret Aardam) OG, 9. klI koht (nooremas vanuseastmes): Vabariiklik etluskonkurss „Koidulauliku valgel“, 12.12.2016, PärnuLAUREAAT (keskmises vanuseastmes): Vabariiklik etluskonkurss, 10.02.2017, KuressaareIris Sepping (juh Anne Kann) Muhu põhikoolII koht (8–10-aastased): Vabariiklik noorte klassikalise laulu konkurss „Võluhääl 2016“Aivo Alas, Madis Pajussaar, Risto Voksepp (juh Toomas Kivi) Kuressaare ametikool, II kursusI koht: Kutsekoolide autoerialade I kursuste võistkondlik kutsevõistlus, 2.-0.06.2016, Vana-VigalaSaara Väli (juh Monika Kipper) OG, 8. klNÄITLEJAPREEMIA: Põhikoolide kooliteatrite riigifestival 2017, 21.-22.04.2017, JõhviTriinu Opikov, Stella Stepanov, Grete Milpak (juh Ülle Kreos) Kuressaare Vanalinna kool, 9.b klIII koht: Üle-eestiline ettevõtlusteemaline meeskonnavõistlus CreatlonTriinu Traumann (juh Ülle Kreos) Kuressaare Vanalinna kool, 9.a klII koht: Üle-eestilise ettevõtlusteemalise meeskonnavõistluse CreatlonNatali Koppel KG, 9.c klI koht: moekonkurss „MoeP.A.R.K.“I koht: moekonkurss „MOELENNUK“Roosmarii Sarapuu (juh Tiiu Maripuu) SÜG, 7. klI koht (IV vanuserühm): Vabariiklik konkurss „Parim noor instrumentalist 2017“, 04.03.2017, Keila muusikakoolAlbert Leppik (juh Laine Sepp) SÜG, 5. kldiplom (4.-6. koht) 13-15-aastaste viiuldajate vanuseaste: VIII rahvusvaheline S. I. Savshinsky nim konkurss, 3.-8.01.2017, PeterburiLotta Meet (juh Raili Kaubi) KG, 8.b klII koht (noorem vanuseaste): üle-eestiline noorte moekonkurss „MoeP.A.R.K.“, 18.03.2017, PaideMeeli Kombe (juh Raili Kaubi) KG, 7.b klIII koht (noorem vanuseaste): üle-eestiline noorte moekonkurss „MoeP.A.R.K.“, 18.03.2017, PaideLaura-Maria Jõgi (juh Merle Rekaya) KG, 11.c klGRAND PRIX ja I koht (vanem vanuseaste): XX konkurss „Koidulauliku valgel“, 12.12.2016, Pärnu Koidula muuseumMerilin Mälk (juh Helle Rand ja Tuuli Rand) KG, 9.c klIII koht: Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 7.-9. klasside vanusegrupp, 27.-28.01.2017, Kuressaare gümnaasiumRichard Kesküla (juhendajad mandril ja esindas KG väitlusklubi ) KG, 12. klI koht võistkondlikult (võistkond Aviato): Eesti vabariiklik väitlusmeistrivõistlusVäitluse maailmameistrivõistluste tiimi liige (toimuvad augustis Balil)II koht spiikrina: English College OpenI koht spiikrina: Poska ImproII koht spiikrina: KK 2016/17 ÜLDARVESTUSKG Klemm (juh Olle Arak) KG, 9. klII koht ja õiguse esindada Eestit Euroopa meistrivõistlustel Taanis: FIRST LEGO League Eesti meistrivõistlused

Veel artikleid samast teemast »