Uudised

Haiglas alustas vastuvõttu vaimse tervise õde

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kuressaare haiglas alustas mai keskel vastuvõttu vaimse tervise õde. “Vastuvõtul analüüsime patsientide terviseriske, anname tervise- ja elustiilialast nõu, hindame terviseseisundit ja -näitajaid,” kõneles Kuressaare haigla sisehaiguste kliiniku ülemõde Sigrid Pokk.



“Konsulteerime ka arstiga ning vajadusel suuname psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule.” Lisaks räägitakse patsientidele erinevatest ravimitest ja nende kõrvaltoimetest, selgitatakse, kuidas raviskeemi täita. Ka antakse nõu lähedastele, kuidas haigele võimalikult hästi toeks olla.



Sigrid Poki sõnul on vajadus vaimse tervise õe järele suur. Kuigi Eesti inimesed on aina enam teadlikud vaimsete tervise hädadest, on sellel siiski küljes stigma, justkui oleks nende muredega arstide-õdede poole pöördumise korral tegemist nende “tüütamisega”.



“Samas näitab statistika, et Eesti elanikkonnast põeb elu jooksul depressiooni 5,6 protsenti, see on kokku 75 000 inimest – 5,5-kordne Kuressaare rahvaarv,” sõnas ülemõde.



Vaimse tervise probleeme tuleb ravida samamoodi, nagu raviks inimene näiteks murdunud jalaluud, kuid väga sageli hirmutavad hädas inimesi pikad järjekorrad. “Siinkohal saabki vaimse tervise õde abiks olla ning suunata vajadusel inimesed õigete spetsialistide poole,” lisas Pokk.



Suure plussina pole vaimse tervise õe poole pöördumisel vaja saatekirja, märkis Pokk. “Eestis areneb õdede iseseisev vastuvõtt aina enam ning on näha, et vajadus selle järele on.” Vastuvõtule oodatakse kõiki inimesi, kes tunnevad, et elu on rõõmutu või raske ning raskustega enam iseseisvalt hakkama ei saa. “Ei tasu karta, et mure on liiga väike,” pani ülemõde südamele. “Kui inimene pole kindel, kas tal on vaimse tervisega probleeme või mitte, tasub enne otsida infot erinevatelt veebikülgedelt, näiteks peaasi.ee annab hea ülevaate vaimsest tervisest ning erinevatest probleemidest.”



Vastuvõtt toimub esmaspäeval kell 9.30–11 ja neljapäeval kell 16–18.

Ene KallasHaiglas alustas vastuvõttu vaimse tervise õde

Kuressaare haiglas alustas mai keskel vastuvõttu vaimse tervise õde.



“Vastuvõtul analüüsime patsientide terviseriske, anname tervise- ja elustiilialast nõu, hindame terviseseisundit ja -näitajaid,” kõneles Kuressaare haigla sisehaiguste kliiniku ülemõde Sigrid Pokk.



“Konsulteerime ka arstiga ning vajadusel suuname psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule.” Lisaks räägitakse patsientidele erinevatest ravimitest ja nende kõrvaltoimetest, selgitatakse, kuidas raviskeemi täita. Ka antakse nõu lähedastele, kuidas haigele võimalikult hästi toeks olla.



Sigrid Poki sõnul on vajadus vaimse tervise õe järele suur. Kuigi Eesti inimesed on aina enam teadlikud vaimsete tervise hädadest, on sellel siiski küljes stigma, justkui oleks nende muredega arstide-õdede poole pöördumise korral tegemist nende “tüütamisega”.



“Samas näitab statistika, et Eesti elanikkonnast põeb elu jooksul depressiooni 5,6 protsenti, see on kokku 75 000 inimest – 5,5-kordne Kuressaare rahvaarv,” sõnas ülemõde.



Vaimse tervise probleeme tuleb ravida samamoodi, nagu raviks inimene näiteks murdunud jalaluud, kuid väga sageli hirmutavad hädas inimesi pikad järjekorrad. “Siinkohal saabki vaimse tervise õde abiks olla ning suunata vajadusel inimesed õigete spetsialistide poole,” lisas Pokk.



Suure plussina pole vaimse tervise õe poole pöördumisel vaja saatekirja, märkis Pokk. “Eestis areneb õdede iseseisev vastuvõtt aina enam ning on näha, et vajadus selle järele on.” Vastuvõtule oodatakse kõiki inimesi, kes tunnevad, et elu on rõõmutu või raske ning raskustega enam iseseisvalt hakkama ei saa. “Ei tasu karta, et mure on liiga väike,” pani ülemõde südamele. “Kui inimene pole kindel, kas tal on vaimse tervisega probleeme või mitte, tasub enne otsida infot erinevatelt veebikülgedelt, näiteks peaasi.ee annab hea ülevaate vaimsest tervisest ning erinevatest probleemidest.”



Vastuvõtt toimub esmaspäeval kell 9.30–11 ja neljapäeval kell 16–18.



Ene Kallas Autor: Ene Kallas Reede, 26. mai 2017.“Konsulteerime ka arstiga ning vajadusel suuname psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule.” Lisaks räägitakse patsientidele erinevatest ravimitest ja nende kõrvaltoimetest, selgitatakse, kuidas raviskeemi täita. Ka antakse nõu lähedastele, kuidas haigele võimalikult hästi toeks olla.Sigrid Poki sõnul on vajadus vaimse tervise õe järele suur. Kuigi Eesti inimesed on aina enam teadlikud vaimsete tervise hädadest, on sellel siiski küljes stigma, justkui oleks nende muredega arstide-õdede poole pöördumise korral tegemist nende “tüütamisega”.“Samas näitab statistika, et Eesti elanikkonnast põeb elu jooksul depressiooni 5,6 protsenti, see on kokku 75 000 inimest – 5,5-kordne Kuressaare rahvaarv,” sõnas ülemõde.Vaimse tervise probleeme tuleb ravida samamoodi, nagu raviks inimene näiteks murdunud jalaluud, kuid väga sageli hirmutavad hädas inimesi pikad järjekorrad. “Siinkohal saabki vaimse tervise õde abiks olla ning suunata vajadusel inimesed õigete spetsialistide poole,” lisas Pokk.Suure plussina pole vaimse tervise õe poole pöördumisel vaja saatekirja, märkis Pokk. “Eestis areneb õdede iseseisev vastuvõtt aina enam ning on näha, et vajadus selle järele on.” Vastuvõtule oodatakse kõiki inimesi, kes tunnevad, et elu on rõõmutu või raske ning raskustega enam iseseisvalt hakkama ei saa. “Ei tasu karta, et mure on liiga väike,” pani ülemõde südamele. “Kui inimene pole kindel, kas tal on vaimse tervisega probleeme või mitte, tasub enne otsida infot erinevatelt veebikülgedelt, näiteks peaasi.ee annab hea ülevaate vaimsest tervisest ning erinevatest probleemidest.”Vastuvõtt toimub esmaspäeval kell 9.30–11 ja neljapäeval kell 16–18.Ene KallasHaiglas alustas vastuvõttu vaimse tervise õdeKuressaare haiglas alustas mai keskel vastuvõttu vaimse tervise õde.“Vastuvõtul analüüsime patsientide terviseriske, anname tervise- ja elustiilialast nõu, hindame terviseseisundit ja -näitajaid,” kõneles Kuressaare haigla sisehaiguste kliiniku ülemõde Sigrid Pokk.“Konsulteerime ka arstiga ning vajadusel suuname psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule.” Lisaks räägitakse patsientidele erinevatest ravimitest ja nende kõrvaltoimetest, selgitatakse, kuidas raviskeemi täita. Ka antakse nõu lähedastele, kuidas haigele võimalikult hästi toeks olla.Sigrid Poki sõnul on vajadus vaimse tervise õe järele suur. Kuigi Eesti inimesed on aina enam teadlikud vaimsete tervise hädadest, on sellel siiski küljes stigma, justkui oleks nende muredega arstide-õdede poole pöördumise korral tegemist nende “tüütamisega”.“Samas näitab statistika, et Eesti elanikkonnast põeb elu jooksul depressiooni 5,6 protsenti, see on kokku 75 000 inimest – 5,5-kordne Kuressaare rahvaarv,” sõnas ülemõde.Vaimse tervise probleeme tuleb ravida samamoodi, nagu raviks inimene näiteks murdunud jalaluud, kuid väga sageli hirmutavad hädas inimesi pikad järjekorrad. “Siinkohal saabki vaimse tervise õde abiks olla ning suunata vajadusel inimesed õigete spetsialistide poole,” lisas Pokk.Suure plussina pole vaimse tervise õe poole pöördumisel vaja saatekirja, märkis Pokk. “Eestis areneb õdede iseseisev vastuvõtt aina enam ning on näha, et vajadus selle järele on.” Vastuvõtule oodatakse kõiki inimesi, kes tunnevad, et elu on rõõmutu või raske ning raskustega enam iseseisvalt hakkama ei saa. “Ei tasu karta, et mure on liiga väike,” pani ülemõde südamele. “Kui inimene pole kindel, kas tal on vaimse tervisega probleeme või mitte, tasub enne otsida infot erinevatelt veebikülgedelt, näiteks peaasi.ee annab hea ülevaate vaimsest tervisest ning erinevatest probleemidest.”Vastuvõtt toimub esmaspäeval kell 9.30–11 ja neljapäeval kell 16–18.Ene Kallas

Veel artikleid samast teemast »