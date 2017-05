Uudised

Pidula Forelli puhkekülas profipoksi matšid

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 26. mai 2017. Pidula Forelli puhkeküla jaanilaagris on seekord üks päev, mis mõeldud kõigile külastajatele. Nimelt saab seal 23. juunil esmakordselt Saaremaal näha profipoksi matše, osaleda karpkala püüdmise võistlusel ja mängida pokkerit.



“Kindlasti soovitan vaatama tulla, sest profipoksi matši pole Saaremaal varem peetud,” kutsus Pidula Forelli puhkeküla peremees Ove Tamme, kinnitades, et elamus tollest õhtust on garanteeritud.



Pidula Forelli puhkekeskus teeb koostööd mittetulundusühinguga Eesti Profipoksi Föderatsioon, kelle eestvedamisel hinnatud võistlejad tee Kihelkonna vallas asuvasse puhkekülla leiavad. Teoks saab neli matši: naiste, meeste profipoks, amatöörpoks ja wrestling. Iga matš on neli raundi ja iga raund kestab kolm minutit.



Meeste profipoksis astuvad üles Ruslan Berchuk (RUS, Euroopa meister 2014) ja Omurbek Malabekov (KGZ, Aasia rahvusvaheliste meistrivõistluste I koht, Kõrgõstani Vabariigi meister).



Naiste profipoksis saab näha Olga Zabavinat (RUS, Bratsk, 30a, 57 kg) ja Jelena Saveljevat (RUS, Tula, 33a, Venemaa rahvusvaheliste meistrivõistluste tšempion, Euroopa meister, Londoni olümpia ¼ finalist). Ka noort tõusvat tähte Andi Uustalu (Est) VS TBA RUS (selgitamisel) amatöörpoksi võistlusega ning World Wrestlingus Erik Isakseni (Nor) ja Arto Kinnuneni (Fin). Kindlasti toimub ka üllatusmatš.



Profipoksijate siiatoomine on Ove Tammel endal meeles mõlkunud juba mõnda aega. Ta käis ise vaatamas samalaadset turniiri Narvas, kus publikut oli kohal ligi tuhat inimest. Kuid nii palju rahvast Pidulasse ei mahu. Pileteid on praegu müüki pandud viissada.



Tegevust kõigile



Sisukas päev algab juba keskpäeval karpkala püüdmise võistlusega, mis viiakse läbi koostöös Kalastuspood OÜ-ga. Karpkala püüdmise võistlus kannab nime Maver carp challenge Pidula Forellis. Alguses toimub kõigile soovijaile karpkalateemaline koolitus, kus jagatakse teadmisi püügist ja nippe, mida osalejad saavad rakendada. Püük toimub individuaalarvestuses ning lubatud on püüda ühe ridvaga, mis on varustatud ühe konksuga. Elussööda ja sööda annab igale osalejale korraldaja. Karpkala püütakse kaldalt ja see kestab kuni 60 minutit. Järgmisse vooru lähevad esimesed, kes on saanud kala. Juhul kui keegi ei saa 60 minuti jooksul midagi, siis pikendatakse vooru 30 minutit. Kui tulemus on ikka null, siis järgmisesse vooru ei pääse keegi. Korraldajapoolne soov on, et huvilised end kalapüügivõistlusele kindlasti eelnevalt kirja paneksid.

Kl 15 on avatud pokkerilauad, kus ametlikud diilerid tutvustavad reegleid ning jagavad kaarte.



Pidula Forelli puhkeküla jaanilaager, mis on suunatud eelkõige majutuspakettide ostjatele, on leidnud külastajate seas oma koha ning jaaniaeg on alati täismajad toonud. Seekord on mõeldud rohkem peredele. Neile on perepilet ning kuna poks on pigem meeste võistlusala, siis naistele on piletid odavamad. Lastele on avatud mänguväljak, saab sõita paadiga, zoosaarel on kitsed jm loomad. “Nii et tulge, püüdke forelli, karpkala, pokkerilaua taga saab kätt proovida ning kogu õhtu kulminatsiooniks on muidugi maailmatasemel profipoks.”



Profipoksijad on areenil kl 19 ning põhiprogramm kestab orienteeruvalt kl 21-ni. Pärast seda on jaanilõke ning DJ.



