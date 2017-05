Uudised

Uuendatud korvpalliväljakud meelitaksid noori

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 25. mai 2017. Korvpallitreener Siim Hiie möönis, et korvpalliväljakute uuendamine meelitaks noori sportima. Väga kehvas seisus on näiteks Vanalinna kooli korvpalliplats. FOTO: Valmar Voolaid Kaasava eelarve ideede hulgas hoidis eile hääletustulemusena kolmandat kohta korvpalli välisväljakute korrastamine Kuressaares.



Et maakoolide sulgemisel tuleb aina rohkem noori peresid koos lastega Kuressaarde elama ja õppima, siis on hea lisaväljund nutitelefonide ja arvutite kõrvalt lapsed õue mängima ja sporti tegema saata. Selleks soovitakse korrastada ja atraktiivsemaks muuta Kuressaare korvpalliplatsid.



Projekti esitas Saaremaa spordikooli treener Siim Hiie, kelle sõnul on kasutajaskond väljakutel suur. Neid kasutavad Kuressaare koolide õpilased kehalise kasvatuse tundides ning ka ümbruskonnad inimesed, kes soovivad õhtuti ja suvisel ajal korvpalli mängida.



“Ettepanekuga pole plaanis rajada uusi objekte ega tekitada eelarvele uusi püsikulusid, vaid ühekordse kuluna korrastada mänguväljakud ning välja vahetada korvikonstruktsioonid, kus vaja,” selgitas Hiie. Mõte hakkas ta peas idanema juba kümne aasta eest, mil ta ise veel õpilane oli.



“Nüüd olen korvpallitreener ja saaksin anda oma panuse sellesse, et saaks palliväljakud korda ja lastel oleks kehalise kasvatuse tunnis korralik väljak, kus harjutada,” lausus Hiie.



Projekti eeldatav maksumus on 11 800 eurot, mille eest peaks uue ilme saama Vanalinna kooli spordiväljak, Smuuli tn ja Tallinna mnt ristmikule jääv spordiväljak, Kuressaare gümnaasiumi spordiväljak, Saaremaa ühisgümnaasiumi väljak ja Tuulte Roosi lasteaia juures olev väljak.



Hiie sõnul on kõige nukramas seisus Tallinna mnt ja Smuuli tn ristmikul olev väljak.



