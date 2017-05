Uudised

Kuressaare linna aedade ilu ja võlu

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 25. mai 2017. Kodukandi liikumise juht Reet Viira (paremal) kiitis koostööd aiandus- ja lillepäevade korraldaja Reet Truuväärtiga. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare aiandus- ja lillepäevade raames on huvilistel võimalus reedel, 26. mail külastada nelja Roomassaare linnaosa iluaeda.



Esmakordselt toimuval retkel tutvustatakse ühtlasi mereäärse linnaosa miljööd ja tuuakse esile paiga aedade omapära. Retke juhib Saaremaa Kodukandi liikumise juht ja loodusaktivist Reet Viira, kellel on seoses Kuressaare heakorrakonkurssidega põhjalik ülevaade linna kaunimatest koduaedadest.



“Retke mõte tuli töö käigus,” sõnas Reet Viira. “Päris paljud inimesed ütlesid, et nad tahaksid näha õitsvat Kuressaare aeda. Ja just aiapäevade aegu.” Kui Reet oli selle mõtte teisele Reedule, Truuväärtile edasi öelnud, tuli viimane asjaga hästi kaasa.



“Meil on hea koostöö,” kiitis Reet Viira Reet Truuväärti. On ka hulk huvilisi, kes tahavad näha Kuressaare ilu ja võlu. “Me teeme seda oma inimestele ja näitame, et väikeste vahenditega on võimalik teha väga miljööväärtuslikku kodust Kuressaaret.” Selleks ei pea ostma kalleid taimi.



“Me pöörame tähelepanu sellele, et haljastus, mis Kuressaares juba olemas on, on väärtuslik,” sõnas Reet Viira.



Viira hinnangul on Roomassaare kandi koduaedades sageli segunenud uus ja vanem, maja ehitusaegne haljastus ning seda viimast võiks julgemini säilitada.

Tegemist on Kuressaare sellise piirkonnaga, kus on läbi aegade iluaiandusele rõhku pandud, sest siinne piirkond oli tihedalt seotud kuurordi ja suvitajatega.



Roomassaare on hea läbilõige aianduse ajaloost – siin on säilinud tsaariaegseid krunte, EW, nõukaaegseid, lisaks Tuule tänava ümbruse värsked aiad.

Lisaks Reet Viirale annab selgitusi ka tuntud Eesti dendroloog Andres Vaasa Räpina aianduskoolist.



Retk aedadesse algab reedel, 26. mail kell 16 aiapäevade alalt. Korraldajad panid südamele, et huvilistel on kindlasti vajalik eelnev registreerimine telefonil 518 4042, sest kohtade arv rühmas on piiratud.



Ajalooline Roomassaare linnaosa hõlmab osa Allee tänavast, Vana-Roomassaare, Uus-Roomassaare, Kivi, Kraavi ja osa Talve tänavast. XX sajandi lõpus toimunud kruntide vähendamise käigus loodi sellesse piirkonda ka Pae tänav. (Wikipedia)



Kuressaare aiandus- ja lillepäevad toimuvad sel nädalavahetusel juba 16. korda. Reedel, 26. mail on aiapäevad avatud kella 12–19 ja laupäeval, 27. mail kella 10–16.



