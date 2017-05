Uudised

Orhideefestival avatakse näitusega

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 25. mai 2017. Näituse ülessättimine käib täie hooga. FOTO: Valmar Voolaid Täna, 25. mail kell 16 avatakse Kuressaare linnuse tornikohvikus Rainar Kurbeli ja Arno Peksari fotonäitus “Orhideed Hanila vallas ja mujal Eestis”. Tegemist on Saaremaa V orhideefestivali “Märka lille!” avaüritusega.



“Fotod on imeilusad ja näituse vormistus väga kaunis,” arvas Maarika Naagel.

Aga miks siia, lossi tornikohvikusse? Orhideefestival laieneb sel aastal Kihelkonnalt ka Kuressaarde. “Minu meelest on Kuressaare loss väga väärikas hoone ja ka näitus on väga ilus, väärikas ja sisukas,” vastas Naagel. “Need kaks asja passivad väga hästi kokku.” Näitus jääb lahti vähemalt orhideefestivali lõpuni ehk juuli alguseni. Võib-olla ka pikemalt, seda veel täpselt ei tea.



Uus Eesti orhideede käsiraamat



Näitusel on ka uue orhideeraamatu “Eesti orhideede käsiraamat” esmaesitlus ja kohtumine autorite Rainar Kurbeli ja Toomas Hirsega. “Raamat on tuliuus, pole veel poodidesse jõudnud,” märkis Naagel. Saaremaa mees Tarmo Pikner tegi mõni aasta tagasi ilusa raamatu orhideedest, nüüdne on samuti väga kaunis, rikkalikult illustreeritud ja sisukas. Esitlusel räägivad autorid raamatu sünniloost ja jagavad autogramme. Kel huvi, saab kohapeal raamatu endale soetada soodsamalt kui hiljem poodidest.



Saaremaa orhideefestival laieneb sel aastal ka Kuressaarde. Rääkides linna partneritest, siis selleks on GOSPA, sealt algab osa matku. Spaas toimub ka osa sündmusi, mis mõeldud lastele. Üheks koostööpartneriks on ka Saaremaa Loomemaja Kuressaare Edukontor. Seal toimuvad loengud. Ja loomulikult Kuressaare loss.



Kaks avamist



Festivali avalöök toimub Kuressaare lossis, reedel avatakse festival Kihelkonna rahvamajas. Avaloenguga esineb Tarmo Pikner, laulab Kihelkonna koor ja õhtul on Lõõtsavägilaste kontsert.



Reedel toimub Kihelkonnal Lõõtsavägilaste kontsert, kus esineb ka Kärla noor karmoškatüdruk Astrid Rei. Festivali esimeses tsüklis on veel kavas Aleksei Turovski loeng “Orhideed ja putukad – kes keda matkib”. Toimub see juba laupäeval ja Kihelkonnal kell 15.



Samal päeval kell 17 tuleb Edukontorisse Alan Ridgway Põhja-Inglismaa orhideeklubist, kes räägib orhideede sohielust ja Edela-Prantsusmaa looduslikest orhideedest. Loengul on järeltõlge.



Orhideefestivali orhideeretked algavad Kihelkonna rahvamaja eest, Kuressaares väljuvad matkad GOSPA eest.



