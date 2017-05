Uudised

Kauni kodu tiitlile pretendeerib 11 objekti

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 25. mai 2017. Taas on järg jõudnud niikaugele, et valitakse välja maakonna kauneimad kodud, millest siis parimad esitatakse üleriigilisele “Eesti kaunis kodu” konkursile.



Tänavu osales hindamiskomisjoni esimehe Anne Jakunini sõnul “Kauni kodu” konkursil vaid viis omavalitsust koos linnaga. Üles anti 11 objekti, mille hulgas oli puhkelaager, tootmisobjekt, kaks korteriühistut, kodumajapidamisi ja kool.



“Kahjuks ei tea, miks nii vähe kandidaate esitati. Ilmselt on valdade energia kulunud ühinemisega tegelemisele,” arvas ta. Mullu kandideeris 19 objekti kuuest omavalitsusest.



Hindamiskomisjon teeb teisipäeval maakonnas ringkäigu, et kõik kõnealused paigad üle vaadata, seejärel asutakse arutlema. 13. juuniks tuleb välja valida, kes neist üleriigilisele konkursile esitatakse.



