Erivajadustega inimesed saavad püsivalt tasuta õigusabi

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 25. mai 2017. Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub Kuressaares Puuetega Inimeste Kojas erivajadustega inimestele igas kuus korra tasuta õigusabi ja teeb seda kolm aastat järjest.



Esimene taoline nõustamise päev toimus aprilli lõpus, järgmine on kavas juba homme, 26. mail. Traditsiooniliselt on selleks päevaks iga kuu viimane reede.

“Ootame keskmise, sügava või raske puudega inimesi, samuti perevägivalla ohvreid õigusnõu saama,” ütles Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud.



Vajalik on eelnev registreerimine, mida saab teha telefonil 601 5122 või mobiiltelefonil 53 850 005. Saata võib ka meili aadressile otb@otb.ee

Oodatud on küsimused kõikidest õigusala valdkondadest alates perekondlikest küsimustest kuni võlgadeni välja. Kui puue ei võimalda inimesel endal juristiga kohtuma tulla, soovitab Raud tulla volitatud pereliikmel.



Justiitsministeeriumil on koostööpartneriks Eesti Puuetega Inimeste Koda, kellega ministeeriumil on sõlmitud koostöökokkulepe kolmeks aastaks, mis tähendab, et kui vahepeal peaks toimuma ministri või valitsuse vahetus, ei muuda see midagi.



