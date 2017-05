Uudised

Korraga tonn tuulehaugi

Neljapäev, 25. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 25. mai 2017. Kalamees eile hommikul Nasva jõesadamas tuulehaugi paadist kasti viskamas. Foto: Valmar Voolaid Nasva kutseline kalur Tiit Kuusk püüdis eile hommikul koos abilistega Vahase saare lähedalt ja Järve kandis merest tonni jagu tuulehaugi.



Tema jaoks on tegemist esimese nii suure kogusega tänavu ja ka viimastel aastatel, seni on tulnud piirduda korraga vaid mõnesaja kiloga.



“Varem oleme küll püüdnud, aga mitte nii palju korraga. Ka mitte viimastel aastatel ühe püügikorraga. Läätsa kandis on varem selliseid koguseid esinenud, aga mitte siin kandis,” tõdes Kuusk. Kuidas seekord siis nii palju tuli?



“Ilmselt ilmaolud osutusid kalale sobivaks,” arvas kalur. Tiit Kuusk mäletab neid aegu aastaid tagasi, kui 1990. aastatel õnnestus püüda tuulehaugi mitme tonni kaupa, saak küündis toona isegi kaheksa tonnini päevas.



“Tuulehaug on rändkala. Kõik sõltub sellest, kuidas teda juhtub siiapoole tulema. Kunagi ei olnud teda meie meres üldse ega olnud ta siis ka populaarne kala. Kui teda hakkas merre tekkima, sai kala ka rahva hulgas populaarseks,” meenutas Kuusk.



Tuulehaugi levila hõlmab Põhja-Aafrika ja Euroopa mõõdukalt soojad veed Roheneemest kuni Islandi ja Norrani, samuti Läänemeres, Põhjameres, Vahemeres ja Mustas meres. Üksikuid isendeid on leitud veelgi rohkem põhja pool, kaasa arvatud Murmani ranniku idaosas ja Valges meres. Tema Eestis levinud alamliigi levila ulatub Portugali rannikust Valge mereni.



Esimesed mai algul



Sel aastal aprilli algul kalapüügiga alustanud Tiit Kuusk täheldas, et esimesed tuulehaugid sattusid võrku mai algul. “Ta läheb samasuguse püünise sisse, kuhu räim. Reeglina nad koos ei taha olla. Kui on üks, siis pole teist,” rääkis Kuusk.

Eile püütud tonnist tuulehaugist suurema osa müüb Tiit Kuusk kalatööstusele.



Nasva jõesadamas said eile hommikul soovijad värskelt püütud tuulehaugi osta Kuuse käest kahe euroga kilo, mis on selle kala kohta tavaline hind.



“Haug on liha poolest hästi maitsev kala, seda saab nii suitsutada, praadida kui keeta ja kuivatada,” kiitis Kuusk. Haugi iseloomustav roheline luu on hästi nähtav ning kergesti eemaldatav. Kala ei sisalda ka pisikesi luid nagu lest.



Tuulehaug on väikese rasvasisaldusega dieetkala, mille maitseomadused ja toiteväärtus on umbes võrdsed haugiga. Ka toiduks valmistada kõlbab neid umbes ühtmoodi, välja arvatud täidetud haug. Liha on toorelt hall, aga termiliselt töödelduna muutub helevalgeks. Tuulehaugi mari on mõrkja maitsega, kuid ilusa väljanägemisega, sest suured helekollased marjaterad mõjuvad dekoratiivselt. Tema jaoks on tegemist esimese nii suure kogusega tänavu ja ka viimastel aastatel, seni on tulnud piirduda korraga vaid mõnesaja kiloga.“Varem oleme küll püüdnud, aga mitte nii palju korraga. Ka mitte viimastel aastatel ühe püügikorraga. Läätsa kandis on varem selliseid koguseid esinenud, aga mitte siin kandis,” tõdes Kuusk. Kuidas seekord siis nii palju tuli?“Ilmselt ilmaolud osutusid kalale sobivaks,” arvas kalur. Tiit Kuusk mäletab neid aegu aastaid tagasi, kui 1990. aastatel õnnestus püüda tuulehaugi mitme tonni kaupa, saak küündis toona isegi kaheksa tonnini päevas.“Tuulehaug on rändkala. Kõik sõltub sellest, kuidas teda juhtub siiapoole tulema. Kunagi ei olnud teda meie meres üldse ega olnud ta siis ka populaarne kala. Kui teda hakkas merre tekkima, sai kala ka rahva hulgas populaarseks,” meenutas Kuusk.Tuulehaugi levila hõlmab Põhja-Aafrika ja Euroopa mõõdukalt soojad veed Roheneemest kuni Islandi ja Norrani, samuti Läänemeres, Põhjameres, Vahemeres ja Mustas meres. Üksikuid isendeid on leitud veelgi rohkem põhja pool, kaasa arvatud Murmani ranniku idaosas ja Valges meres. Tema Eestis levinud alamliigi levila ulatub Portugali rannikust Valge mereni.Sel aastal aprilli algul kalapüügiga alustanud Tiit Kuusk täheldas, et esimesed tuulehaugid sattusid võrku mai algul. “Ta läheb samasuguse püünise sisse, kuhu räim. Reeglina nad koos ei taha olla. Kui on üks, siis pole teist,” rääkis Kuusk.Eile püütud tonnist tuulehaugist suurema osa müüb Tiit Kuusk kalatööstusele.Nasva jõesadamas said eile hommikul soovijad värskelt püütud tuulehaugi osta Kuuse käest kahe euroga kilo, mis on selle kala kohta tavaline hind.“Haug on liha poolest hästi maitsev kala, seda saab nii suitsutada, praadida kui keeta ja kuivatada,” kiitis Kuusk. Haugi iseloomustav roheline luu on hästi nähtav ning kergesti eemaldatav. Kala ei sisalda ka pisikesi luid nagu lest.Tuulehaug on väikese rasvasisaldusega dieetkala, mille maitseomadused ja toiteväärtus on umbes võrdsed haugiga. Ka toiduks valmistada kõlbab neid umbes ühtmoodi, välja arvatud täidetud haug. Liha on toorelt hall, aga termiliselt töödelduna muutub helevalgeks. Tuulehaugi mari on mõrkja maitsega, kuid ilusa väljanägemisega, sest suured helekollased marjaterad mõjuvad dekoratiivselt.

Veel artikleid samast teemast »