Leedo sai laeva müüa priske tagatise vastu

Neljapäev, 25. mai 2017.



Vjatšeslav Leedo sai aluse St. Ola müüa, kuna pani riigifirma Saarte Liinid kasuks panka rohkem kui poole võla suuruse deposiidi, kirjutab Õhtuleht.



Rohuküla sadamas seisev St. Ola tõi juba ligi aasta nii sadamale kui ka omanikule ainult kulu, sest laeva käitanud Väinamere Liinid oli sadamatasude maksmisest loobunud. Pärnu maakohus arestis St. Ola mullu 30. detsembril, kui sadamatasude võlg riigile kuuluvale äriühingule AS Saarte Liinid oli kasvanud 900 000 eurole, millele lisandusid viivised.



Saarte Liinide juhataja Villu Vatsfeld ütles, et Leedo ettevõte pole tasunud võlast sentigi, kuid riigifirma andis siiski nõusoleku laev aresti alt vabastada, kui Leedo kannab panka riigifirma nõuete katteks deposiidi. “Meie andmetel on Leedo firma kandnud meie põhinõude katteks panka rohkem kui poole võla suuruse summa,” märkis Vatsfeld.



Tuleb kohut käia



“See on küll kaugel kogu võlast, kuid kuna sadamas seisev laev toob meile ainult kahju, otsustasime lubada laeva nendel tingimustel müüa. See deposiit ei tähenda muidugi veel, et saaksime selle kätte, enne tuleb Leedoga kohut käia,” rääkis ta.



Õhtulehe allika andmetel sai Leedo laeva müügist 1–1,2 miljonit.

Vatsfeld sõnas, et AS Saarte Liinid kavatseb Leedo käest võla igal juhul kätte saada. Kuna Leedo ise ei ole maksnud, tuleb käia nii kaua kohut, kuni kohus otsustab, kui palju Leedo firmad riigile võlgnevad ja raha neilt välja mõistab.



Juhul kui võlga ei laeku ja sügiseks asjale lahendust pole, teeb Saarte Liinid kohtule avalduse arestida ka Leedo ainus laev Hiiumaa. Praegu on sellest hoidutud, sest alust on vaja käitada riigil, kes maksab selle eest Leedole soolast hinda.



Meie Maa palus eile kommentaari Vjatšeslav Leedolt ja SLK juhilt Tõnis Rihvkilt, kuid vastust ei saanud.



