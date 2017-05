Uudised

Taniel Vares suundub muuseumi

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 25. mai 2017. Taniel Vares jätkab muuseumis noorte teemadega, paneb rõhku koostööle ja plaanib muidugi ka uuendustega valdkonda edasi arendada. FOTO: erakogu Uueks Saaremaa Muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhatajaks saab endine Kuressaare noorte huvikeskuse direktor, muusik Taniel Vares.



Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa ütles, et kultuurharidustöö osakonna juhataja kohale esitati üheksa avaldust, neli kandidaati kutsuti vestlusvooru.



“Kuna üks praegu Tallinnas elav naisterahvas ei tulnud kohale, toimus arutelu kolme kandidaadi üle,” selgitas ta olukorda, kus pika arutluse järel osutus valituks Taniel Vares.



“Mul on ääretult hea meel, et konkursi komisjon sellise otsuse tegi. Suhtun tulevasse ametisse täie tõsidusega ning loodan oma eelnevaid teadmisi ja kogemusi seal rakendada,” tunnistas Taniel Vares.



“Tunnustan minu eelkäija Hanna-Liisa Õispuu tehtud tööd, seda eriti noorte toomisel muuseumisse ja jätkan kindlasti sama suunda. Oleme põgusalt vestelnud ja mul on hea meel, et paljudes valdkondades meie mõtted ühtivad,” selgitas ta, lisades, et seega on ka temal lihtsam Õispuu tegemisi üle võtta ja edasi minna.



Sujuv üleminek



“Milliseks kujuneb aga täpsem plaan, saan öelda siis, kui oleme Hanna-Liisaga üle vaadanud tehtud ja pooleli olevad asjad,” nentis Vares.



Enne 19. juunil tööle asumist teevad ametist lahkuv Õispuu ja tema kingadesse astuv Vares koostööd, et viimane saaks asjad üle võtta ning ennast muuseumi praeguste tegemistega kurssi viia.



Anna-Liisa Õispuu lahkub ametist 16. juunil, et suunduda Oslo ülikooli teatri- ja kultuuriteaduste magistriõppesse. “See on olnud mu soov ja loomulikult olen õnnelik. Norra pakub ainsana tasuta magistriõpet välistudengitele, isegi elukoht on ülikooli poolt mulle juba valmis vaadatud,” ütles Õispuu hiljuti Meie Maale.



