UUS! Reformierakonna vallavanema kandidaat on terviseameti peadirektor Tiiu Aro

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Tiiu Aro. FOTO: Erik Prozes/Äripäev Täna Kuressaare Raekoja keldris toimunud pressikonverentsil käis Reformierakond välja oma vallavanema kandidaadi sügisesteks valimisteks.



Saaremaa valla vallavanema kohale erakonna poolt väljavalituks osutunud Tiiu Aro teatas möödunud nädalal, et lahkub tänavu suvel ligi poolteist aastat enne oma ametiaja lõppu terviseameti peadirektori kohalt, põhjendades lahkumist sellega, et ameti arengus on üks etapp lõppemas ja ta soovib teha midagi muud.



Aro esitas eelmisel nädalal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile lahkumisavalduse, paludes vabastada end terviseameti peadirektori kohalt alates 1. juulist.



Aro ütles Postimehele, et tervisekaitseinspektsiooni baasil 2010. aastal loodud terviseameti uus maja sai lõpuks valmis ja kõik Tallinna üksused saavad lõpuks uude majja kokku kolida.



«Mu lahkumise taga ei olegi midagi enamat. Lisaks on peagi saabumas ümmargune sünnipäev,» lausus juunis 65-aastaseks saav Aro. Arol ei ole konkreetseid plaane, mida pärast ameti juhi kohalt lahkumist edasi teha.



«Mul on kodud nii Saaremaal kui ka Võrumaal. Eks ma esialgu puhkan seal ja vaatan ringi paar kuud. Sügisel vaatan edasi, mida teha, mõned pakkumised on. Mind on koolitatud naistearstiks, mitte juhiks, võib-olla tegutsen edasi oma õpitud erialal,» lausus ta.



Aro sõnul lahkub ta tervisametist kerge südamega, kuna amet on hästi tööle hakanud. «See ei tähenda, et ameti valdkonnas probleeme ei oleks ja ameti uuel juhil tööd jätkub,» lausus ta.



Terviseamet saab uue juhi leidmiseks konkursiga. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul ei ole veel teada, millal konkurss välja kuulutatakse ja kes saab terviseameti juhi kohusetäitjaks kuni uue juhi leidmiseni.



Kuressaares, tollase nimega Kingissepas sündinud Tiiu Aro oli aastatel 1999-2009 tervisekaitseinspektsiooni peadirektor. 1. jaanuaril 2010 moodustati tervisekaitseinspektsiooni, tervishoiuameti ja kemikaalide teabekeskuse ühendamisel terviseamet ning Tiiu Arost sai uue ühendameti peadirektor. Aastatel 1996-1999 oli Aro sotsiaalminister.



Aro ametiaeg terviseameti peadirektorina pidanuks kestma 2018. aasta lõpuni.



Tiiu Aro lõpetas 1976 Tartu Riikliku Ülikooli.Ta on töötanud Tartu linna onkoloogiadispanseris arsti ja osakonna juhatajana ning olnud Tartu naistekliiniku peaarst.



Aro oli Tiit Vähi kolmandas valitsuses (2. detsember 1996 kuni 17. märts 1997) ja Mart Siimanni valitsuses (17. märts 1997 kuni 25. märts 1999) Eesti sotsiaalminister, esindades Koonderakonda.



Aastatel 1999–2009 oli Aro Tervisekaitseinspektsiooni peadirektor. Kui 1. jaanuaril 2010 moodustati tervisekaitseinspektsiooni, Tervishoiuameti ja Kemikaalide teabekeskuse ühendamisel Terviseamet, sai Tiiu Arost uue ühendameti peadirektor.



