Korstnapühkijal tööd kevadest jõuludeni

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. mai 2017. Korstnapühkijad Indro Mäe (vasakul) ja Madis Mäe ütlesid, et õige aeg korstnate pühkimiseks on juba käes. FOTO: Tatjana Lind Suvekodusse korstnapühkijat otsinud elanik oli üllatunud, kui kuulis, et nende järjekorrad ulatuvad juba praegu suve keskpaika.



“Inimesed on targemaks läinud ja hakkavad juba märtsikuus asjaga tegelema. Nüüd läheb juba kevadest jõuludeni välja ühesuguse tempoga,” ütles korstnapühkija Raul Kurm, kes on seda tööd teinud juba 90-ndate algusest saati.



Samas on endiselt kõige populaarsem korstnapühkimise aeg sügisel.

“Siis inimesed ärkavad. Tulevad reisilt ja vaja kütma hakata – alles siis tuleb meelde, et oh jumal, korstnad on pühkimata. Siis on ruttu vaja korstnapühkijat ja istuvad järjekorras,” rääkis Kurm. Ta tõdes, et varakult korstnate pühkimise peale mõtlemine on pigem olnud viimase paari aasta trend.



Kurm broneerib aegu juba suve peale – augustisse ja juba ka septembrisse. Püsikliendid panevad tihti aja kinni lausa aasta ette, et oleks mureta.



Korstnapühkija kui hambaarst



Kurm tunnistas, et korstnapühkija kipub olema inimesele nagu hambaarst, keda üldiselt elu jooksul ei vahetata. Tööd tema sõnul jagub. Tuleb ise usin olla ja ära teha.



Staažikas korstnapühkija Madis Mäe tõdes, et just kevadel on õige aeg korstnapühkija kutsuda.



“Põhjus on väga lihtne – vanem ahi või korsten võib vajada remonti. Siis on suvi ees, kui ei köeta,” seletas Madis. Inimeste teadlikkus on tema sõnul tõusnud. Sügisel võivad korstnapühkija järjekorrad ulatuda mitme kuuni.



“Praegu on linnaga kitsas kuni juulini. Püsikliendid panevad aja juba aasta otsa varem kinni,” seletas Mäe.



Tema poeg Indro Mäe, kes isa kõrvalt ameti selgeks on õppinud, ütles, et mõni aeg tagasi luges ta Saaremaal kokku üheksa korstnapühkijat, kellest tööd tegi umbes neli. Tema tööpiirkond on lisaks Saaremaale ka Ruhnus.



