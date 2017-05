Uudised

KAASAV EELARVE: Koerteklubi soovib oma lemmikuid treenida ka pimedas

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. mai 2017. Idee esitaja Kairi Raamat näitas eile koolitusväljakul hollandi lambakoera Henniega erinevad treenimisvõimalusi, mida valgustuse olemasolul saaks teha ka pimedal ajal. FOTO: Valmar Voolaid Kaasava eelarve eilse seisuga teisena kõige enam hääli kogunud projekt on koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine, mille eeldatav maksumus on 14 560 eurot.



Koerteklubi Aktiiv kasutab Kuressaare linna maad Marientali tee 4 koerte koolitusväljakuna, mida saavad treeninguteks kasutada ligi 100 koerajuhti. Valgustuse rajamine võimaldaks treeningväljaku kasutusaega pikendada hiliste õhtutundideni. Samuti annab see võimaluse alustada välitrennidega kevadel võimalikult vara ja kasutada väljakut sügisel võimalikult kaua.



Koerteklubi Aktiiv on Kuressaares tegutsenud üle kümne aasta ja koolitusplatsi asukoha probleem on olnud aktuaalne juba pikemat aega. Harjutusväljaku võimaluste maksimaalseks kasutamiseks on valgustus koeraomanike sõnul hädavajalik.



Idee esitanud Kairi Raamat ütles, et hääletamisel on tihe rebimine käinud korvpalliväljakute korrastamise ideega. Aktiivsed klubiliikmed on jaganud ideed sotsiaalmeedias ja kutsunud inimesi üles hääletama.



Seoses lennurajaäärse asukohaga on lennuamet esitanud valgustuse paigaldamisele ranged tingimused. Esitatud nõuetest tulenevalt saab valgustuse paigaldamiseks kasutada kindlaid piiratud lahendusi, mis on aga kulukad.



Väljakul saab tegeleda erinevate koertekoolituse aladega: kuulekus, sõnakuulelikkus, agility, kaitse, kutsikakool, ühiskonnakõlbulikkus ja ettevalmistus näituseks. Treeningud toimuvad 6–7 päeval nädalas.



Ekspertide sõnul on tegemist nn jätkuprojektiga ja on positiivne, et üks objekt saab terviklikult valmis. Valgustuse eest peab klubi ise maksma ja kandma muud püsikulud.



